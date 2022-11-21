成立工作专班  开展应急处置（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报太原11月20日电 （记者胡健、付明丽）11月19日一大早，在山西省太原市丈子头农产品物流园，一辆辆货车完成消杀后进场，各类瓜果蔬菜正在卸车。近期，太原部分农贸市场运营受到新冠肺炎疫情影响，丈子头农产品物流园承担起保供任务，每天供应4000吨农产品，保障着全市90%的“菜篮子”。

太原市丈子头农产品物流园经理汪俊介绍，物流园所在的杏花岭区第一时间成立疫情防控保供专班，区委副书记任组长，下设交通、卫健、市场管理等9个职能部门，工作人员现场办公、24小时在岗，实现责任到人、有序运转。物流园对货车实行闭环管理、无接触卸货，园区内一日一清洁消毒，定期大扫除。工作人员不断拓宽进货渠道，确保各类农产品不脱销、不断档。

本轮疫情发生以来，太原市疫情防控指挥部成立17个工作专班，全力以赴开展应急处置，多措并举保障群众正常生活生产秩序。

太原市卫健委负责人介绍，为保障疫情防控期间群众就医需求，全市各社区的楼栋长、单元长建立重点人员清单、疫情防控期间需求清单，加大对老弱病残等特殊群体的关心帮助力度。此外，设置健康码异常人员定点救治医院，重点保障肿瘤、肾衰、孕产妇等人群的特殊就医需求。

中北高新区是太原市工业聚集区。疫情防控期间，管委会成立了重点企业疫情防控和服务保障专班，派出30名干部、357名工作人员，包联169家重点企业疫情防控和经济运行工作，帮助解决进出货受阻、人员到岗率不足、解码延迟、工地复工率低等系列问题，保障企业的正常生产经营活动。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 04 版）