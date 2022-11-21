沙县小吃的转型升级之路（一线调查·扩内需  畅循环）

图①：位于江苏苏州市嘉元路的一家沙县小吃连锁店。

彭茂清摄

数据来源：银保监会、国家税务总局

图②：沙县小吃中央厨房的蒸饺自动化生产线。

许 琰摄

图③：沙县小吃法国门店受到当地消费者欢迎。

林建斌摄

图④：沙县小吃产业园全景。

许 琰摄

党的二十大报告提出，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性”。

扩大内需，要进一步发挥消费的基础性作用。如何适应居民消费需求，用好政府和市场这“两只手”，用足数字化、标准化这些“新能耐”，让传统行业赶上时代的脚步？记者走进遍布全国的福建“沙县小吃”一探究竟。

热气腾腾的扁肉、酱香四溢的拌面、皮薄汁多的蒸饺……凭着一款款接地气的美食，福建省三明市沙县区人走南闯北，叫响了小吃品牌，也做大了强农富民产业。

小店换新貌，有“面子”更有“里子”

“上学时就喜欢这一口。”江苏苏州市民赵彤欣刚刚大学毕业，提起沙县小吃近年来的变化，她连连点赞：“环境改善了，菜品种类更丰富，送外卖也很快。”

小赵常去的沙县小吃店位于苏州市嘉元路。店主彭茂清讲起了自己的故事：“我很早就离开沙县，跟着阿爸叔公们外出闯荡。临街找个地方，一两张桌子，支起煤炉，就开始烧火做菜了。煤炉呛人的味道，我现在都忘不掉。”

彭茂清说：“好多人印象中沙县小吃是环境简陋的小作坊，那是老皇历了！”走进他的店铺，橙色的墙砖擦得如镜子一般，一张张木质方桌干净整洁，开放式厨房宽敞明亮，小吃文化墙让不少顾客进店后眼前一亮，一看再看。“顾客都夸赞我们环境好！”彭茂清很自豪。

彭茂清的经历不是个例。“随着人们生活水平提高，消费者都追求安心、舒适的用餐体验。”沙县小吃产业发展中心副主任张鑫介绍，为满足消费者需求，近年来，沙县区依托沙县小吃集团，推广连锁化经营、标准化管理，并对加盟的小吃业主提供管理培训服务。

“回到家乡上课，我第一次了解到‘4D厨房’这个新鲜事儿。”彭茂清说，店铺的规范管理既要“面子”更要“里子”。“门脸装修得漂亮不说，后厨各类物品要做好区分；冰箱生熟分开，确保卫生；每件物品用完归位……这给了我全新的经营思路。”

“取经”归来，彭茂清很快尝到了甜头，“完成店面改造升级后，第一个月营业额上涨了近50%。”

集中培训见实效，政策“礼包”也不少。

近年来，小规模纳税人增值税免征线不断提高，各项税费减免缓退政策接连出台，让彭茂清感受到了浓浓暖意。“今年初，受疫情影响，我们有一两个月几乎没有营收，相关政策措施为门店减免房租，减轻了我们的压力。”他说，不仅如此，沙县农商行为小吃业主推出定制服务，“以前办理贷款得审核好几天，现在可以线上办理，方便快捷，帮助我们渡过难关。”

解了近渴，还要想办法增收。沙县小吃集团与各大外卖平台开展合作，组建专业团队为小吃店主提供外卖业务指导。

“从图片展示到菜品打包、从点菜服务到售后客服，专业团队给我们提供了全方位帮助。”彭茂清说，今年以来，店里的外卖业务越来越火，“我有信心把餐饮质量和服务搞上去，拢住更多回头客。”

数字化改造，经营效能提升

沙县小吃过去以小而散的“夫妻店”形式为主，经营模式相对传统、粗放。而如今，政府、银行、企业等多方合作帮助小吃店进行数字化升级，为小吃店经营发展注入新动力。

“数字化这把‘火’让门店生意越来越旺。”沙县金冀餐饮管理有限公司有关负责人赖大川说，“收银台的小小变化，就让门店管理水平大大提升。”

赖大川举例，公司在河北石家庄市经营管理着数十家沙县小吃门店，应用收银结算系统数字化终端，把一笔笔不起眼的交易数据汇聚起来，“聚”出了价值。

“比如，交易数据能够为改进产品和服务提供帮助。”赖大川说，通过收银结算系统的数据统计，他关注到拌面销量不够理想。招牌美食为何遇冷？“经过一番了解，拌面容易坨掉是主要原因。”赖大川说，沙县拌面传统吃法讲究边拌边吃，而在北方城市，为迎合消费者饮食习惯，门店多把浓稠的花生酱和面一股脑拌好，面容易坨，影响口感。

找准症结，对症下“药”——先尝试把花生酱调稀一点，可稀释过的酱料让一些消费者觉得品质下降；又在面里加入少许高汤，面不坨了，还添了汤的鲜香，销售额噌噌上涨。

通过一组组数据，能精准找出经营短板：如果一个门店某几样菜销量占比不高，可能是掌勺师傅手艺的问题；如果一道菜在各家门店都不走俏，那可能是这道菜的菜谱需要改进；而如果一个门店整体营业额下滑，那么可能是这家店的环境和服务需要提升……

从门店挖掘、归集的数据，应用价值不断延展。张鑫说，通过数字化手段分析沙县小吃门店运行状态，既能提升门店经营水平，也能为沙县小吃产品创新和菜品标准化建设提供数据支撑，倒逼供应商严把食品安全关、品质关，对提升整个产业链供应链水平发挥了积极作用。

近年来，沙县区相关部门以门店收银结算系统和供应链数字化改造为切入点，建立完整的现代化服务体系和供应链渠道。福建银保监局有关负责人介绍，沙县区政府与沙县农商行签订合作协议，完成全国性沙县小吃数智化平台一期建设，连接约30家主要小吃配料供应商、数千家小吃门店及物流企业，实现小吃产业全流程的数字化线上管理，为小吃产业发展赋能。

数据体系建设，还让门店获得了更多资源。

“我们依托供应链场景开发的‘线上集合贷’，通过提取分析交易数据，核定授信额度，解决小吃店融资的难题。”沙县农商行相关负责人钟禄华介绍，截至今年7月末，该行已为1200多名沙县小吃经营业主提供1.45亿元信用贷款。

降成本增品控，产业集群做大做强

江苏常州市的邓先生做沙县小吃多年了。菜品多，备料、备菜头绪多，以往，他总是忙得起早贪黑。

“天没亮就要先去买菜。光是做蒸饺，一天得和近100斤面，把人累得直打瞌睡。”邓先生说，传统小吃店单打独斗，人工和原材料成本高。如今，店里的不少菜品都由供应商送货上门，大大降低了门店经营成本。

“送上门”的产品从何而来？在福建省三明市，沙县小吃产业园建设不断推进，集聚小吃加工企业，为提升产能、优化供给提供有力支撑。

在产业园中央厨房的标准化生产车间里，一台台自动化设备高效作业，一条条流水线有序运转。

“这边是蒸饺生产线，胡萝卜、包菜、大葱、鲜肉等食材由机器自动制成馅料；饺子皮同样由机器和面、自动成型，每个蒸饺均匀包出一边7道褶。”中央厨房负责人胡明宝饶有兴致地介绍，在这条生产线上，工人只需轻松操作设备，每小时就有7万多个、总重约1.1吨的半成品蒸饺制作完成，源源不断地供应到沙县小吃门店。“这样的自动化集中生产供应模式，能够大大减轻门店经营成本，还有利于加强餐食品控。”胡明宝说。

中央厨房的建设，是相关部门大力支持小吃产业园扩容升级，吸引相关企业聚集、延伸产业链条的一个缩影。张鑫介绍，从去年3月至今年年初，当地新增沙县小吃产业园用地200亩，投资1亿多元进行标准化厂房等公共配套设施建设，吸引规模以上企业落地。一批食品科技企业、特色休闲食品企业、调味品生产企业纷纷入驻，产业集群不断壮大。

把企业引进来只是第一步，后续要为企业发展不断优化营商环境。“近些年，税务部门指导企业充分享受各项减税、缓税政策；市场监管部门做起了上门服务的‘指导员’，帮助企业解决难题；园区为企业减免租金，减轻经营压力。”胡明宝说，惠企政策暖意浓，企业更加坚定了发展信心。

“在政策支持下，沙县小吃二产逐渐形成规模，将更好稳定产品供应、保障质量安全、推动产品创新、丰富菜品种类，同时进一步降低门店经营的设备、进货、人工等成本，为小吃产业更好发展打下坚实基础。”张鑫说。

延链、破圈、出海，富了农户“美”了消费者

有人走南闯北，也有人在家门口开起小吃店。在沙县区夏茂镇俞邦村一条名为“寻根追味”的小吃街上，不少游客在此品尝地道的沙县小吃。

一家手打扁肉店铺前，店主俞和传熟练地让一个个扁肉源源不断“跳”上餐桌。“一楼做商铺，楼上可以住，盘活了资产，又增加了收入。”他说，游客在这里既能品尝原汁原味的小吃，也能近距离感受小吃文化。

编制《沙县小吃产业种养殖规划》，推动沙县小吃配套产业更好发展；挖掘品牌效应，大力发展文旅产业……沙县小吃从起初单一的小吃店，到如今一二三产业齐头并进、融合发展，形成了产业间互相带动、协同发展的良性循环。

去年，沙县小吃的供应商、位于三明高新技术产业开发区的山耕源食品有限公司投入生产。一袋袋腌菜在自动化生产线上制作装箱，销往省内外。而腌菜用到的原料芥菜，成了农户增收的“金疙瘩”。

“企业与村镇采取‘公司+订单’的运营模式，利用芥菜冬季生产的特性，在农闲时进行间作。订单种植面积200亩，当年就帮助合作农户增收100万元。”公司有关负责人说。

俞邦村的致富带头人俞广清组建沙县益鑫农业专业合作社，在相关部门指导帮助下，实现全程机械化、规模化生产，科学开展烟稻种植与制种。此外，中药材、香料和家禽等小吃相关农产品生产也办出了规模。去年，100多名社员人均年收入超过6万元。

“一二产有效衔接、原料就地供给，能够为食品加工企业提供稳定、低成本的货源保障。同时，通过‘二产带一产’，也有利于推动农村经济产业化和农业发展，促进乡村振兴、助力共同富裕。”张鑫说。

“沙县小吃的转型发展，也在持续激活相关消费潜力。”张鑫介绍，当地着力开发文化旅游类产品服务，建设沙县小吃文化主题公园，打造“吃住行游购娱”一体化的特色景区；开发手提袋、春联等系列文创产品；拍摄小吃题材电影、舞台剧，推出文学作品……“延链”“破圈”“跨界”，沙县小吃为消费者送去更多美好体验。

近年来，三明市还出台政策，在加快推进“沙县小吃”国际商标注册、支持沙县小吃集团积极参与国际合作、推动举办沙县小吃旅游文化节等多方面发力，帮助沙县小吃走出国门，参与国际竞争。

沙县小吃法国门店根据当地消费者口味创新菜品，店里常常座无虚席；日本东京的首家沙县小吃店开业5小时销售收入超过1万元人民币；一条介绍沙县拌面的海外网站视频获得26万观看量和数万点赞……沙县小吃这一“街头小店”在许多国家和地区受到热捧，不少海外民众称赞中国美食“极富创造性”“别具风味”。在海外“走红”的沙县小吃，正成为传播中国美食、文化的窗口。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 18 版）