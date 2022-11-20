广东新增本土确诊病例1157例、本土无症状感染者8381例

中新网11月20日电 据广东卫健委官方微信消息，11月19日0-24时，广东全省新增本土确诊病例281例(广州200例，深圳6例，珠海2例，汕头1例，佛山7例，韶关1例，梅州1例，中山1例，阳江5例，湛江11例，肇庆44例，清远2例)；新增本土无症状感染者8381例(广州8234例，深圳 10例，珠海11例，汕头1例，佛山48例，韶关2例，河源1例，东莞11例，中山3例，阳江5例，湛江19例，肇庆25例，清远6例，揭阳5例)；另有876例本土无症状感染者转确诊病例(广州850例，珠海5例，东莞19例，茂名1例，清远1例)。全省新增境外输入确诊病例18例(广州4例，深圳11例，珠海2例，汕尾1例)；新增境外输入无症状感染者18例(广州3例，深圳9例，佛山1例，惠州1例，东莞4例)；另有3例境外输入无症状转确诊病例(广州3例)。

全省新增出院699例(境外输入8例)，目前在院8897例(境外输入209例)；新增解除医学观察无症状感染者722例(境外输入8例)，尚在医学观察无症状感染者61941例(境外输入203例)。

截至11月19日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者101387例(境外输入14682例)，其中确诊病例23685例(境外输入6126例)，无症状感染者77702例(境外输入8556例)。