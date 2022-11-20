重庆新增本土确诊病例183例、本土无症状感染者4527例

中新网11月20日电 据重庆卫健委网站消息，11月19日0—24时，重庆市新增本土确诊病例183例(渝北区35例、涪陵区24例、梁平区18例、南岸区13例、巴南区13例、巫溪县11例、渝中区9例、荣昌区9例、江北区6例、万州区5例、沙坪坝区5例、北碚区4例、开州区4例、大渡口区3例、永川区3例、綦江区3例、九龙坡区2例、长寿区2例、江津区2例、武隆区2例、巫山县2例、璧山区1例、铜梁区1例、潼南区1例、垫江县1例、云阳县1例、石柱县1例、酉阳县1例、彭水县1例)，其中，99例在隔离管控人员中发现、9例在重点人员核酸检测中发现、18例在区域核酸检测中发现、30例在扩面核酸检测中发现、27例由无症状感染者转为确诊病例。

新增本土无症状感染者4527例(渝北区901例、九龙坡区849例、江北区780例、渝中区594例、沙坪坝区219例、垫江县199例、梁平区193例、秀山县177例、巴南区109例、大渡口区75例、涪陵区63例、北碚区59例、巫溪县40例、开州区37例、江津区32例、云阳县30例、万州区27例、合川区27例、南岸区25例、綦江区25例、璧山区20例、酉阳县12例、潼南区8例、长寿区6例、永川区5例、石柱县4例、彭水县4例、荣昌区3例、铜梁区2例、忠县1例、万盛经开区1例)，其中，3718例在隔离管控人员中发现、170例在重点人员核酸检测中发现、376例在区域核酸检测中发现、263例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例93例(沙坪坝区27例、大足区14例、垫江县10例、渝北区6例、九龙坡区5例、合川区4例、万州区3例、长寿区3例、铜梁区3例、江北区2例、南岸区2例、北碚区2例、江津区2例、秀山县2例、大渡口区1例、巴南区1例、永川区1例、南川区1例、梁平区1例、丰都县1例、云阳县1例、巫山县1例)，解除本土无症状感染者医学观察304例(沙坪坝区52例、九龙坡区49例、垫江县30例、渝北区27例、大足区19例、万州区16例、大渡口区14例、江北区14例、南岸区13例、铜梁区11例、巫溪县8例、渝中区7例、北碚区6例、秀山县6例、巴南区4例、南川区4例、奉节县4例、长寿区3例、合川区3例、永川区3例、璧山区3例、云阳县3例、江津区2例、梁平区1例、丰都县1例、酉阳县1例)。

截至11月19日24时，重庆市现有本土确诊病例1807例(沙坪坝区245例、垫江县149例、渝北区141例、巴南区127例、北碚区123例、秀山县103例、南岸区95例、大足区80例、梁平区77例、渝中区74例、九龙坡区64例、开州区53例、大渡口区51例、江北区50例、涪陵区44例、合川区35例、永川区33例、江津区32例、万州区28例、铜梁区22例、荣昌区22例、巫溪县20例、云阳县19例、奉节县17例、长寿区13例、酉阳县13例、南川区12例、潼南区11例、彭水县10例、綦江区9例、璧山区7例、巫山县7例、万盛经开区7例、武隆区5例、黔江区4例、忠县3例、石柱县2例)，现有本土无症状感染者29143例(九龙坡区6770例、渝北区5055例、江北区4514例、渝中区2317例、沙坪坝区2288例、北碚区1267例、秀山县1101例、南岸区845例、垫江县798例、大渡口区596例、巴南区568例、合川区472例、巫溪县319例、梁平区305例、万州区281例、江津区226例、大足区190例、綦江区179例、涪陵区176例、璧山区161例、云阳县157例、开州区128例、铜梁区117例、永川区43例、南川区34例、酉阳县34例、潼南区33例、长寿区29例、荣昌区29例、巫山县29例、万盛经开区20例、彭水县16例、奉节县14例、忠县10例、黔江区8例、石柱县5例、武隆区4例、城口县3例、丰都县2例)。

11月19日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例2例(西班牙)，无新增境外输入无症状感染者；治愈出院境外输入确诊病例3例(西班牙1例、韩国1例、阿联酋1例)，解除境外输入无症状感染者医学观察2例(西班牙)。

截至11月19日24时，重庆市现有境外输入确诊病例13例(意大利7例、西班牙4例、阿联酋2例)，现有境外输入无症状感染者3例(西班牙1例、阿联酋2例)。