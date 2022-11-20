山东新增本土确诊病例19例、本土无症状感染者341例

中新网11月20日电 据山东省卫健委官方微信消息，2022年11月19日0时至24时，山东全省报告新增本土确诊病例19例(含省外返鲁人员1例)，其中济南11例，系集中隔离点检出8例、重点人员筛查检出2例和居家隔离医学观察检出1例；青岛7例，系集中隔离点检出5例(含1例省外返鲁人员)和主动就诊检出2例；泰安1例，系集中隔离点检出。新增本土无症状感染者341例(含省外入鲁返鲁人员81 例)，其中济南167例，系集中隔离点检出134例(含9例省外返鲁人员和4例省外入鲁人员)、重点人员筛查检出10例、社区筛查检出10例、主动就诊检出7例、居家隔离医学观察检出5例和高风险区检出1例；聊城28例，系重点人员筛查检出14例、集中隔离点检出12例(含8例省外返鲁人员)、社区筛查检出1例和主动就诊检出1例；济宁25例，系集中隔离点检出14例、重点人员筛查检出6例(含1例省外返鲁人员和1例省外入鲁人员)、居家隔离医学观察检出2例、社区筛查检出2例和跨区域协查检出1例(为省外返鲁人员)；临沂19例，系集中隔离点检出10例(含1例省外返鲁人员)、居家隔离医学观察检出5例、重点人员筛查检出2例(含1例省外返鲁人员)、跨区域协查检出1例(为省外入鲁人员)和社区筛查检出1例；德州17例，系集中隔离点检出10例(含3例省外返鲁人员)、重点人员筛查检出4例(含2例省外返鲁人员)、社区筛查检出2例和主动就诊检出1例；枣庄16例，均系集中隔离点检出(含9例省外返鲁人员)；青岛12例，系集中隔离点检出8例(含2例省外返鲁人员)、重点人员筛查检出2例(均为省外入鲁人员)和跨区域协查检出2例(含1例省外入鲁人员)；泰安11例，系集中隔离点检出9例(含3例省外返鲁人员和1例省外入鲁人员)和社区筛查检出2例；菏泽11例，系集中隔离点检出6例(含2例省外返鲁人员和1例省外入鲁人员)和重点人员筛查检出5例(均为省外入鲁人员)；烟台9例，系重点人员筛查检出3例(均为省外入鲁人员)、集中隔离点检出2例(均为省外入鲁人员)、居家隔离医学观察检出2例(均为省外返鲁人员)和跨区域协查检出2例(均为省外返鲁人员)；滨州8例，系重点人员筛查检出3例(为2例省外入鲁人员和1例省外返鲁人员)、跨区域协查检出2例、社区筛查检出2例和集中隔离点检出1例(为省外返鲁人员)；淄博7例，系重点人员筛查检出5例(含4例省外入鲁人员)、集中隔离点检出1例(为省外入鲁人员)和跨区域协查检出1例(为省外入鲁人员)；潍坊4例，系集中隔离点检出3例和跨区域协查检出1例(为省外入鲁人员)；日照3例，系集中隔离点检出2例(含1例省外入鲁人员)和重点人员筛查检出1例；东营2例，均系集中隔离点检出；威海2例，系集中隔离点检出1例(为省外返鲁人员)和重点人员筛查检出1例(为省外入鲁人员)。新增境外输入确诊病例1例，在青岛，为日本输入。新增境外输入无症状感染者5例，其中青岛4例，分别为韩国输入2例、日本输入1例和中国香港输入1例；济南1例，为泰国输入。

2022年11月19日0时至24时，山东全省报告本土无症状感染者转为确诊病例1例，在济南。

2022年11月19日0时至24时，山东全省本土确诊病例出院12例，其中青岛11例、济宁1例。本土无症状感染者解除医学观察100例，其中青岛31例、菏泽20例、淄博16例、济宁8例、临沂7例、济南5例、威海3例、日照2例、德州2例、滨州2例、东营1例、潍坊1例、泰安1例、聊城1例。全省境外输入确诊病例出院3例，均在青岛。境外输入无症状感染者解除医学观察11例，均在青岛。

截至2022年11月19日24时，山东全省现有本土确诊病例135例、本土无症状感染者2184例。全省现有境外输入确诊病例5例、境外输入无症状感染者44例。