北京昨日新增69例本土确诊病例 552例本土无症状感染者

11月19日0时至24时，北京新增69例本土确诊病例和552例无症状感染者(含7例无症状感染者转确诊病例，其中395例已通报)，492例隔离观察人员、122例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增5例境外输入确诊病例和14例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院73例，解除医学观察的无症状感染者67例，死亡1例。死亡病例男性，87岁，11月11日出现干咳症状，11月13日诊断为新型冠状病毒肺炎轻型，11月19日严重肺部细菌感染，发生脓毒症休克，因基础病恶化，抢救无效死亡。

本土确诊病例：

确诊病例1：现住东城区；

确诊病例2：现住西城区；

确诊病例3、4：现住朝阳区；

确诊病例5：现住海淀区；

确诊病例6、7、8：现住丰台区；

确诊病例9：现住密云区。

以上均为社会面筛查人员，11月19日诊断为确诊病例。

确诊病例10、11、12：现住东城区；

确诊病例13至17：现住西城区；

确诊病例18至30：现住朝阳区；

确诊病例31至42：现住海淀区；

确诊病例43：现住丰台区；

确诊病例44：现住石景山区；

确诊病例45、46、47：现住通州区；

确诊病例48至51：现住顺义区；

确诊病例52、53、54：现住昌平区；

确诊病例55至60：现住大兴区；

确诊病例61、62：现住密云区。

以上均为隔离观察人员，11月19日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者：

无症状感染者1至6：现住东城区；

无症状感染者7：现住西城区；

无症状感染者8至60：现住朝阳区；

无症状感染者61至65：现住海淀区；

无症状感染者66至82：现住丰台区；

无症状感染者83：现住石景山区；

无症状感染者84、85、86：现住门头沟区；

无症状感染者87、88：现住房山区；

无症状感染者89、90、91：现住通州区；

无症状感染者92：现住顺义区；

无症状感染者93至101：现住昌平区；

无症状感染者102至109：现住大兴区；

无症状感染者110至113：现住怀柔区。

以上均为社会面筛查人员，11月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者114至127：现住东城区；

无症状感染者128至152：现住西城区；

无症状感染者153至402：现住朝阳区；

无症状感染者403至423：现住海淀区；

无症状感染者424至451：现住丰台区；

无症状感染者452、453：现住石景山区；

无症状感染者454、455：现住门头沟区；

无症状感染者456、457：现住房山区；

无症状感染者458至472：现住通州区；

无症状感染者473至495：现住顺义区；

无症状感染者496至532：现住昌平区；

无症状感染者533至546：现住大兴区；

无症状感染者547、548、549：现住怀柔区；

无症状感染者550：现住平谷区；

无症状感染者551：现住密云区；

无症状感染者552：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月19日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，11月17日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月19日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，11月16日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月19日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，11月17日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月19日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，11月15日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月19日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，11月18日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月19日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

(央视新闻客户端 总台央视记者 牟媞媞)