重庆新增本土确诊病例145例 新增本土无症状感染者4599例

中新网11月19日电 据重庆市卫健委网站消息，11月18日0—24时，重庆市新增本土确诊病例145例(渝北区18例、渝中区13例、南岸区12例、九龙坡区11例、开州区10例、大渡口区9例、巴南区9例、梁平区8例、涪陵区7例、沙坪坝区6例、巫溪县6例、合川区5例、永川区5例、万州区4例、江津区3例、云阳县3例、秀山县3例、江北区2例、奉节县2例、酉阳县2例、北碚区1例、长寿区1例、铜梁区1例、荣昌区1例、武隆区1例、垫江县1例、巫山县1例)，其中，70例在隔离管控人员中发现、9例在重点人员核酸检测中发现、23例在区域核酸检测中发现、12例在扩面核酸检测中发现、31例由无症状感染者转为确诊病例。

新增本土无症状感染者4599例(渝北区1203例、九龙坡区937例、江北区637例、渝中区375例、沙坪坝区268例、北碚区179例、秀山县153例、垫江县130例、南岸区112例、梁平区81例、巫溪县69例、万州区68例、大渡口区59例、合川区56例、巴南区45例、云阳县40例、涪陵区39例、江津区35例、綦江区29例、开州区29例、荣昌区14例、璧山区10例、酉阳县6例、铜梁区5例、大足区4例、潼南区4例、长寿区3例、巫山县3例、永川区2例、万盛经开区2例、黔江区1例、奉节县1例)，其中，3660例在隔离管控人员中发现、130例在重点人员核酸检测中发现、651例在区域核酸检测中发现、158例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例59例(沙坪坝区17例、大足区16例、九龙坡区5例、铜梁区3例、大渡口区2例、长寿区2例、南川区2例、万州区1例、江北区1例、渝北区1例、巴南区1例、合川区1例、永川区1例、璧山区1例、开州区1例、垫江县1例、云阳县1例、奉节县1例、秀山县1例)，解除本土无症状感染者医学观察133例(沙坪坝区26例、九龙坡区17例、大足区14例、渝北区12例、江北区11例、大渡口区9例、江津区6例、万州区5例、南岸区5例、铜梁区5例、渝中区4例、合川区3例、北碚区2例、永川区2例、璧山区2例、云阳县2例、彭水县2例、黔江区1例、巴南区1例、长寿区1例、垫江县1例、巫溪县1例、秀山县1例)。

截至11月18日24时，重庆市现有本土确诊病例1717例(沙坪坝区267例、垫江县158例、北碚区121例、巴南区115例、渝北区112例、秀山县105例、大足区94例、南岸区84例、九龙坡区67例、渝中区65例、梁平区60例、大渡口区49例、开州区49例、江北区46例、合川区39例、江津区32例、永川区31例、万州区26例、铜梁区24例、涪陵区20例、云阳县19例、奉节县17例、长寿区14例、南川区13例、荣昌区13例、酉阳县12例、潼南区10例、巫溪县9例、彭水县9例、万盛经开区7例、綦江区6例、璧山区6例、巫山县6例、黔江区4例、武隆区3例、忠县3例、丰都县1例、石柱县1例)，现有本土无症状感染者24947例(九龙坡区5972例、渝北区4183例、江北区3749例、沙坪坝区2125例、渝中区1730例、北碚区1217例、秀山县930例、南岸区833例、垫江县629例、大渡口区535例、巴南区466例、合川区448例、巫溪县295例、万州区271例、大足区209例、江津区196例、綦江区154例、璧山区144例、云阳县130例、铜梁区127例、涪陵区113例、梁平区113例、开州区91例、永川区41例、南川区38例、巫山县29例、荣昌区28例、长寿区26例、潼南区25例、酉阳县23例、万盛经开区19例、奉节县18例、彭水县12例、忠县9例、黔江区8例、武隆区4例、城口县3例、丰都县3例、石柱县1例)。

11月18日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例3例(意大利)，无新增境外输入无症状感染者；治愈出院境外输入确诊病例3例(西班牙2例、中国香港1例)，解除境外输入无症状感染者医学观察1例(中国香港)。

截至11月18日24时，重庆市现有境外输入确诊病例14例(意大利7例、韩国1例、西班牙3例、阿联酋3例)，现有境外输入无症状感染者5例(西班牙3例、阿联酋2例)。