广东新增本土确诊病例1102例 新增本土无症状感染者8535例

中新网11月19日电 据广东省卫健委网站消息，11月18日0-24时，广东省新增本土确诊病例355例(广州269例，深圳9例，珠海2例，汕头4例，佛山6例，韶关2例，惠州1例，中山2例，江门2例，阳江15例，湛江15例，茂名1例，肇庆26例，云浮1例)；新增本土无症状感染者8535例(广州8444例，深圳14例，珠海9例，汕头1例，佛山20例，东莞10例，中山2例，江门4例，阳江5例，湛江9例，茂名1例，肇庆3例，清远3例，潮州1例，揭阳9例)；另有747例本土无症状感染者转确诊病例(广州714例，珠海8例，汕头1例，东莞19例，江门2例，茂名3例)。全省新增境外输入确诊病例11例(广州3例，深圳8例)；新增境外输入无症状感染者28例(广州6例，深圳6例，佛山7例，东莞8例，中山1例)；另有2例境外输入无症状转确诊病例(广州1例，珠海1例)。

全省新增出院484例(境外输入8例)，目前在院8418例(境外输入196例)；新增解除医学观察无症状感染者592例(境外输入16例)，尚在医学观察无症状感染者55143例(境外输入196例)。

截至11月18日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者92689例(境外输入14646例)，其中确诊病例22507例(境外输入6105例)，无症状感染者70182例(境外输入8541例)。