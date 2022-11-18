促进哮喘长期规范化管理 《2022哮喘防治微宝典》发布

进入秋冬季节，哮喘高发，作为我国常见的呼吸系统疾病，中国哮喘患病人数多、发病率持续升高，严重危害大众身心健康。为此，《健康中国行动规划（2019-2030年）》将包括哮喘在内的多个慢性呼吸系统疾病防治纳入十五个重大行动之一。近日，人民健康携手专家推出《2022哮喘防治微宝典》（以下简称“微宝典”），并由百家零售药店公益支持，围绕哮喘防治中亟待厘清的盲区、误区，请权威专家进行解读，促进哮喘长期规范化管理，助力我国哮喘防治水平的提升。

据介绍，《微宝典》以生动形象的疾病科普形式，从认识哮喘入手，详细科普哮喘防治中的系列误区，帮助公众全面了解哮喘，构建哮喘防治知识体系。提升治疗依从性是哮喘防治的重中之重。

首都医科大学附属北京儿童医院过敏反应科主任向莉表示：“哮喘是一种慢性气道炎症性疾病，需要长期抗哮喘的控制类药物治疗，使哮喘病情得到理想的控制。哮喘不分年龄，各年龄段都可能受其影响。只有科学全面地认识哮喘，早发现，及时接受规范治疗，才能真正远离哮喘，实现更顺畅的呼吸。”

北京医院呼吸与危重症医学科主任医师郭岩斐表示：“哮喘作为需要长期管理的慢性疾病，症状一缓解就‘弃疗’，或不按医嘱规范治疗都不可取。哮喘需要长期规范化治疗，患者依从性高低与哮喘的病情变化密切相关，依从性提高可显著改善哮喘控制水平。”

浙江大学医学院附属第二医院呼吸科主任李雯补充道：“尽管哮喘尚不能根治，但通过有效的管理可使哮喘病情得到理想的临床控制；减少急性发作、肺功能不可逆损害的风险。”

另据了解，在《微宝典》发布后，高济医疗、国大药房、健之佳、大参林、海王星辰、益丰大药房、山东立健、中山中智大药房、西安怡康和恒泰人民大药房等全国百家零售药店将共同开展“2022‘守护每一次呼吸’秋冬哮喘关爱计划”（以下简称“计划”），让关爱“升级落地”，助力权威科普深入社区的同时，带来规范化、个性化的慢病管理服务，为更多患者的呼吸健康保驾护航。

“计划”协同药房门店和移动端，带来“哮喘控制情况”自测、疾病教育云课堂、线下患教会、专业哮喘科普等多元活动，全面助力社区基层哮喘长期规范治疗管理事业。对此，零售药店代表亦表示，慢病管理需要长期投入、多方共同努力配合。零售药店作为慢病管理最后一公里，始终扎根社区，守护万千百姓健康。希望通过这次关爱计划，集各方之力，深入社区一线，开展哮喘科普与关爱，助力提升哮喘规范管理水平，让更多患者享有健康、高质量的生活。

此外，人民健康也发出关爱提醒，“呼吸自由”是每个人与生俱来的权利。哮喘防治，需要全社会的关注与重视——广大哮喘患者能够早发现、早治疗、坚持长期规范管理；同时更多公益科普走到老百姓身边，将关爱落到社区，让慢病管理工作不断下沉。祝愿每个因哮喘而受影响的生命都能在同一片蓝天下，畅快呼吸。