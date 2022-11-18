2022人民康养大会在京举行 首设元宇宙会场

11月16日，由人民日报社《民生周刊》杂志社主办，人民康养作为全程推广传播平台，以“全民身心健康，共享美好生活”为主题的2022大健康论坛暨人民康养大会在北京人民日报社和元宇宙会场同步举行。据了解，这也是全国康养领域首场元宇宙大会。大会同时启动由人民日报社《民生周刊》杂志社与中共中央党校出版社联合发起的“《大国康养》——党建引领中国康养产业高质量发展案例征集活动与全媒体图书项目”。

人民日报社编委委员王方杰，原卫生部部长高强，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼，中国科学院院士宋尔卫，美国医学与生物工程院院士张学记，人民日报社《民生周刊》杂志社总编辑全世杰，全国老龄工作委员会办公室党组成员肖才伟，复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶，湖南省衡阳市委副书记、市长朱健，中国民族卫生协会会长吴英萍，中国老年学和老年医学学会会长刘维林，中共中央党校出版社副总编辑宋军占，绿谷医药科技董事长吕松涛，百消丹集团总经理王博文，网易传媒科技研究院常务副院长顾维维等多位中国大健康领域大咖、专家学者、地方政府、行业领袖、中央媒体代表出席本次大会。

人民日报社编委委员王方杰致辞

人民日报社编委委员王方杰在致辞中表示，“十四五”时期我国将从轻度老龄化进入到重度老龄化社会，健康养老是重大民生工程。本次“2022大健康论坛暨人民康养大会”由人民日报社《民生周刊》杂志社主办，得到了权威医疗健康和养老机构的大力支持，作为大会全程传播平台，人民康养是《民生周刊》杂志社服务于建设健康中国、积极应对老龄化国家战略成立的垂直融媒体平台，专注于新时代康养事业传播，倡导全民身心健康生活方式，助力中国康养产业高质量发展。

原卫生部部长高强致辞

原卫生部部长高强致辞。谈及如何贯彻落实中央优化防控工作二十条措施，他强调，“优化调整不能简单理解为放开或者放松，而是要科学精准，要去掉无效重复、层层加码的措施，使我们的资源和精力更多地集中在有效的防控上，使每一项措施都能够起到控制疫情保障民生的关键作用”。

高强表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。“我们依靠人民，我们相信人民，我们的智慧和力量来自人民。只要我们更多地去听取人民的意见、听取人民的诉求。既最大程度地保护人民生命安全和身体健康，又最大限度地减少疫情防控对经济社会发展的影响，这两个结合是我们今后一段时间内非常重要的任务。”

高强指出，大健康不仅要关注身体健康，还要关注心理健康；不仅要关注健康的状况，还要关注生活方式是否健康；不仅要关注家庭环境，还要关注社会环境和自然环境，这就是“全方位”的大健康。“全民健康，涉及14亿人，一个都不能少，每个人都是我们全力维护健康的对象，这才叫大健康”。康养也是全方位的，要根据中国的国情，要适应不同人群的实际需要，研究出康养的不同方式，满足不同人群的需要。

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼在元宇宙会场出席大会并发表演讲

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼在元宇宙会场出席大会并发表题为《老年康养及产业发展》的演讲，他指出，《“十四五”国民健康规划》中，全周期保障人群健康部分首次提出促进老年人健康。大健康产业包括健康科技、健康服务、健康养生的一系列大产业已经形成规模，目前总量已超过8万亿元，已成为支柱产业，到2030年，总规模有望达到16万亿元。

张伯礼表示，“目前我国华南地区的康养产业可持续发展能力居全国首位，康养+医疗模式成为主流趋势，康养+特色资源模式促进了多元化发展，康养产业将老龄化社会危机转化为促进经济增长的动力。我国到2030年进入超老社会，社会负担将加重，将危机转化为动力，就能帮助我们度过这一阶段，大概需要30至40年时间。”

全国老龄工作委员会办公室党组成员肖才伟、中国民族卫生协会会长吴英萍、中国老年学和老年医学学会会长刘维林分别作题为《关于康养的三个融合》、《中医药民族医药如何助力全民身心健康》、《长寿时代——大健康产业发展》的主题演讲。

高强、全世杰和百消丹集团总经理王博文、首席运营官曹飞、党支部书记许勇、研究院院长付强等在元宇宙会场共同启动“全民健康·舞魅人生——千城同跳一支舞”健康公益活动。

此外，复旦大学老龄研究院与人民康养智库在大会上共同启动了课题《康养这十年——康养产业十年总结十年展望》，复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶和人民康养智库顾问张伟等嘉宾共同上台启动。世界中医药学会联合会医养结合专委会会长陈玉琢发布了课题《中国式康养工程》。

湖南省衡阳市委副书记、市长朱健，绿谷医药科技首席执行官李金河在元宇宙会场作主题分享。南通市医疗保障研究会会长顾忠贤在现场作人民康养推荐典型案例《南通市医保局“长期照护”案例》的报告。

大会元宇宙会场，人民日报社《民生周刊》杂志社和湖南省衡阳市人民政府举行了战略合作签约仪式，人民日报社《民生周刊》杂志社执行副总编辑、民生网总编辑陈文波和湖南省衡阳市人民政府副市长陈礼洋代表双方云签约。

大会元宇宙会场

值得注意的是，大会特别设置“元宇宙认知健康对话会”。通过元宇宙会场，人民康养智库秘书长李贤娜与北京协和医院神经科主任医师高晶，北京大学精神卫生研究所临床研究室主任王华丽，北京中医药大学东方医院脑病一科主任陈志刚，解放军总医院干部诊疗科主任李雪梅，汕头大学医学院第一附属医院国家高级认知障碍诊疗中心主任何文贞，绿谷医药科技首席执行官李金河围绕“认知健康领域的中国方案”的主题，为观众奉上了一场由提升全民对认知障碍症与阿尔茨海默病防治的精彩讨论，并在元宇宙会场展示了人民康养《全民认知健康》栏目超过2亿网络阅读量和百万次讨论的成果。

大会元宇宙会场

同时，大会现场举行了“康养这十年”主题圆桌论坛。全球LP大会理事俱乐部主席杨铄今，复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶，中国融通房地产集团有限公司康养事业部总经理楚东堂，通用技术康养公司党委筹备组组长、董事、副总经理王琳，碧桂园大健康事业群副总经理帅志新，一龄医院管理集团董事长李玮等嘉宾围绕“中国康养产业高质量发展”的主题展开交流。

本次大会也是全国首场康养元宇宙大会，由网易传媒科技研究院、网易瑶台提供媒体技术支持，来自全国各地的康养产业从业者通过元宇宙技术，体验沉浸式参会，并在元宇宙会场参观人民日报社《民生周刊》品牌馆、康养这十年主题展、人民康养典型案例馆、绿谷医药科技特展、“千城同跳一支舞”活动区等。大会在“民生周刊”“人民康养”新媒体和网易新闻等平台进行图文和视频直播，超过200万人收看现场和元宇宙会场实况。来自人民日报、新华社、光明日报、经济日报、人民日报海外版、人民网、环球网、中国网、中国日报网、健康时报、生命时报等媒体的记者在现场和元宇宙会场出席大会。