国家卫健委：11月17日新增新冠肺炎本土确诊病例2276例、无症状感染者22853例

11月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2362例。其中境外输入病例86例（福建52例，广东20例，上海3例，四川3例，江苏2例，重庆2例，北京1例，天津1例，湖北1例，陕西1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，四川1例，陕西1例）；本土病例2276例（广东1338例，重庆193例，内蒙古112例，四川109例，河南108例，北京100例，陕西74例，山西63例，云南33例，新疆27例，江苏21例，贵州18例，浙江16例，黑龙江10例，福建10例，山东10例，青海6例，甘肃5例，上海4例，西藏4例，天津3例，湖南3例，河北2例，湖北2例，海南2例，辽宁1例，安徽1例，广西1例），含1101例由无症状感染者转为确诊病例（广东1017例，重庆35例，四川9例，北京8例，内蒙古6例，浙江5例，黑龙江3例，新疆3例，山西2例，江苏2例，河南2例，湖南2例，贵州2例，青海2例，福建1例，广西1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例1057例，其中境外输入病例51例，本土病例1006例（广东528例，内蒙古150例，山西99例，重庆53例，四川38例，北京32例，福建31例，湖南23例，陕西9例，新疆8例，河南6例，辽宁4例，江苏4例，黑龙江3例，山东3例，青海3例，江西2例，海南2例，贵州2例，甘肃2例，天津1例，河北1例，湖北1例，云南1例），解除医学观察的密切接触者103437人，重症病例较前一日增加18例。

境外输入现有确诊病例576例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26691例，累计治愈出院病例26115例，无死亡病例。

截至11月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例18477例（其中重症病例61例），累计治愈出院病例258090例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例281793例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者9664588人，尚在医学观察的密切接触者1007834人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22991例，其中境外输入138例，本土22853例（广东9110例，重庆4473例，河南1579例，甘肃1563例，内蒙古1287例，新疆938例，陕西584例，青海569例，北京366例，山西348例，河北326例，黑龙江312例，四川280例，湖北145例，山东138例，云南135例，湖南129例，江苏121例，天津94例，吉林72例，广西55例，安徽51例，浙江34例，宁夏28例，上海25例，辽宁23例，贵州21例，江西15例，福建13例，西藏12例，海南7例）。

当日解除医学观察的无症状感染者4077例，其中境外输入94例，本土3983例（内蒙古1547例，广东715例，新疆399例，河北223例，山西165例，黑龙江151例，山东101例，河南100例，重庆97例，青海82例，福建78例，湖北70例，四川60例，云南31例，陕西28例，天津24例，湖南18例，辽宁16例，北京14例，宁夏14例，上海11例，江苏11例，贵州6例，江西5例，西藏5例，浙江3例，广西3例，甘肃3例，吉林2例，安徽1例）；当日转为确诊病例1107例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者155397例（境外输入985例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8560070例。其中，香港特别行政区447041例（出院95361例，死亡10569例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区8112234例（出院13742例，死亡13791例）。