福州：科技让疫情防控更有温度

开展高空“云喊话”的无人机设备、可提供测温的智能服务机器人、具有健康核验功能的“电子哨兵”……11月17日，记者从福州市科技局获悉，针对当前各类群众“急难愁盼”问题，该局组织广大科技型企业，应急研发一批疫情防控科技利器，让疫情防控变得更加科学、更有温度。

“在这场战‘疫’中，‘黑科技’逐渐融入‘无疫小区’的各个环节，编织了精准的立体防控网络，成为社区管控的有力帮手。既巩固疫情防控坚固防线，守护居民的健康安全，也有效助力‘无疫小区’建设。”福州市科技局相关负责人说。

“这次推出智能服务机器人‘笨小宝’、智能配送机器人‘笨小递’等，可为社区和方舱医院提供测温和物资配送等服务。”福建汉特云智能科技有限公司相关负责人说。其中，“笨小宝”可24小时不间断进行测温服务，能够帮助医务工作者处理前期测温、口罩佩戴识别及提醒等非紧急工作；“笨小递”提供无人化非接触的智能配送服务，可自主搭乘电梯、自主避障及自动充电，一台“笨小递”能完成3个配送员的工作量。在输送过程中，无须人工操作，减少了医护人员进隔离区的频次，起到良好的保护作用。

根据疫情防控的要求，需查验进出小区人员信息。基于此，福建省大数据集团有限公司研发的“数智哨兵”，扫一扫健康码就能快速识别健康码信息、核酸证明、疫苗接种等个人健康信息，让居民免去人工逐个核验个人健康信息等繁琐的步骤。据介绍，具有健康核验功能的一体机设备，包括联动闸机、门禁、固定核验机具、手持终端等多种形式。提供扫描“福建健康码”或“福码爱心卡”和读取身份证信息，即可自动完成健康核验，屏幕上就会显示出个人的健康信息，以此判断是否符合场所准入要求，可有效减轻物业与志愿者的负担，为精准高效的疫情防控管理提供助力。

面对新一轮的疫情来袭，福州市公安局仓山分局巡特警防恐大队和仓山城管动用福莱航空公司的无人机设备，在空中进行“空中支援”与“云喊话”，助力疫情防控。

据了解，自10月23日以来，仓山公安共出动无人机30余架次，开展高空巡查、发布防疫提示240余轮。通过无人机的无线喊话功能对中、高风险地区进行零接触通知和宣传，大大提升了防疫人员的安全性和工作效率。（赵舒仪 本报记者 谢开飞）