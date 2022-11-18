国家疾控局：既不能层层加码，也不能随意减码

“各地要基于疫情风险，科学精准组织开展核酸检测，既不能层层加码，也不能随意减码。” 在11月17日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，二十条优化调整措施，要求防控工作更科学、更规范、更快速地开展流调和风险研判，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低对人民群众正常生产生活秩序的影响。

只有密接人员才会集中隔离

“今后在国内发生聚集性疫情的时候，只有密接人员才会集中隔离。”沈洪兵表示，取消对密接的密接的判定和管理，是基于感染风险大小提出的更加科学精准的防控措施，对这类人群不再集中隔离，是为了更加有效地利用流调、隔离等防控资源和服务保障资源。

“个别地方出现将密接的密接直接判定为密接，进行提级管控的情况，我认为是没有必要的。”沈洪兵强调，取消密接的密接判定的同时，各地对于密接者要做到快判定、快检测、快管控。一旦密接者核酸检测阳性以后，在第一时间进一步开展密接者的调查和管控，一环紧扣一环，要求更高了。

跨省旅游管理政策优化

“国务院联防联控机制二十条措施取消了中风险区等级，高风险区范围仅限于楼栋或单元。”文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇说，跨省旅游联动管理政策的基础已经发生了变化。

李晓勇表示，整治个别地区“一刀切”、层层加码、随意限制跨省旅游经营活动，有利于受疫情影响的旅游行业恢复发展。

文化和旅游部11月15日印发通知明确，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具，并对跨省流动人员开展“落地检”，旅行社要积极引导游客主动进行核酸检测，推动防控关口前移。旅行社和在线旅游企业经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务继续暂停，陆地边境口岸城市团队旅游业务暂不恢复。

“政策发布以来，行业反响积极，民众广泛关注。各地文化和旅游部门将按照属地管理原则，强化关键环节管理，统筹推进疫情防控工作和旅游业发展。”李晓勇说。

核酸检测频次有明确规定

二十条优化调整措施，对常态化核酸检测和发生本土疫情后的区域核酸检测都作出了明确规定。国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，“按照二十条措施当中关于核酸检测的优化措施，发生聚集性疫情的时候，只有在感染来源和传播链条不清、发生社区传播和疫情底数不清的时候，开展区域全员核酸检测。”

沈洪兵解释，在没有疫情的地区，常态化核酸检测是对风险岗位、重点人员的核酸检测要求。发生本土疫情后，要在流行病学调查基础上，根据风险大小综合研判确定检测人群的范围、频次和先后顺序。

如果根据疫情评估需要开展全员核酸检测，什么时候可以停止呢？

“每日开展一次全员核酸检测，连续3次核酸检测没有社会面感染者后，间隔3天再开展一次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。”沈洪兵说，感染者活动频繁、停留时间长的其他区，可基于流调研判，划定一定区域开展全员核酸检测，原则上每日开展一次全员核酸检测，连续3次核酸检测无社会面感染者，可以停止全员核酸检测。

针对核酸检测周期的问题，沈洪兵表示，为有效防范疫情扩散蔓延，跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐交通工具，抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”，入住宾馆酒店和进入旅游景区人员需要查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。