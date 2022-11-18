房前屋后事 大家商量办

核心阅读

9月，湖北全省启动“美好环境与幸福生活共同缔造”试点工作，以改善群众身边、房前屋后的实事小事为切入点，充分发动群众、组织群众、依靠群众，汇聚最大治理合力，共同参与基层社会治理，共同建设美好家园。

中午，湖北省荆州市公安县塘咀村党群活动中心里传来熟悉的饭菜香，村里30多位老人陆续来到设在这里的“幸福食堂”吃饭。

“这食堂办起来可不容易啊！”来吃饭的村老年协会会长姚来贵说。去年春节时，老年协会走家串户时了解到，许多空巢老人都盼望有个食堂。但把诉求提给村委会时，村委会犯了难，靠村集体财力办食堂“办不起”，几次讨论，都是不了了之。今年搭上全省试点“美好环境与幸福生活共同缔造”活动的春风，建设食堂才重新提上日程。

村集体和村民多次开会商讨，决定由村委会拿出几间房做厨房和餐厅，向民政部门争取10万元，用于硬件改造。一顿饭成本价大约一人十几元，部分老人提出太贵了，村集体又决定每年补贴4万元，老龄协会发动本村在外经商的能人捐资成立“乡贤基金”，每年由基金捐款4万元，这才把用餐价格降了下来。

今年9月，湖北全省启动“美好环境与幸福生活共同缔造”试点工作，要求每个县、市、区确定5—10个城乡社区或农村自然湾、城市居民小区作为试点，发动群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，共同参与基层社会治理。湖北省委主要负责同志表示，社区是社会治理的基本单元。要以改善群众身边、房前屋后的实事小事为切入点，充分发动群众、组织群众、依靠群众，共同建设美好家园。

一起出点子

有事大家议

“让我把家门口的棚子拆了，可是我的收割机、播种机放在哪？”“对呀！不能只讲好看，不讲实用！”看着村里正在建设的农机具集中停放点，襄阳市南漳县赵家营村党支部书记杨传平耳畔仿佛还回响着8月份村民们七嘴八舌的议论声。 “最后，村民们一起出点子、想办法，还真解决了农机具乱停乱放这个老大难问题。”杨传平说。

赵家营村是个农民安置小区，搬进整齐漂亮的新楼房之后，村民的拖拉机、插秧机、三轮车等农机具摆在哪儿就成了问题。一些村民在自家门前搭了棚子，村里认为这些私搭乱建影响村容村貌，需要拆除。说拆就拆？没那么容易。8月中旬，村委会将村民们请到议事厅，让大伙一起想办法。

“要不建一个集中停放点吧，这样大家使用、停放都方便。”有村民建议道，大家纷纷说好。

修停放点，钱从哪来呢？一名村民带头说：“要是修停放点，我愿意捐点钱！”大伙纷纷点头。议定之后，村委会便向村民发出一份倡议书，号召村民有力出力、有钱出钱。很快，乡贤能人沈朝易捐款1万元，村民丁见才将家里沙堆、水泥捐赠出来；建设场地上，搬砖的、拉土的、和水泥的……村民们自发前来帮忙。一个可以容纳150个车位的农机具集中停放点很快进入收尾阶段。

群众的身边事，得让群众商量着办，否则就成了“干部干，群众看”。社区、村委会不定期举行的“居民议事会”“屋场会”“院子会”等，成了与群众共商身边事的好抓手，网上微信群、各种小程序等新技术手段，让群众线上会商事务、线上投票表决更加快捷方便。

近年来，城市周边休闲短途游比较火爆。荆州市江陵县玉古村村委会年初召集村民开会，提出由村集体和村民共同集资，将村里闲置的房屋改建成共享农庄。集资不搞“摊派”，全凭自愿。近50户村民共入股100余万元，村集体以土地、房屋等资产作价入股，农庄很快建起来了。

9月开业后，农庄生意十分火爆。“过去不看好农庄前景的村民态度也变了，隔三岔五来找我，都想早点投资当‘股东’。农庄方方面面都得到了村民支持，厨师由村民共评，菜单由村民海选，食材由村民提供，每个村民都成了农庄的义务宣传员。”玉古村党支部书记刘利明说。

资源居民共享

社区居民共管

在武汉市武昌区南湖街道华锦社区的多功能运动场里，太极队的老人们拳法自然舒展，轻缓的音乐让人心情沉静。“这里原本是一处老旧失修的网球场，今年社区维修翻新球场前，通过‘邻里议事厅’请居民一起提建议。工作忙来不了现场的就在线上提意见、建议。有人想依旧做网球场，有人想改成篮球场、羽毛球场，舞蹈队、太极队也想用，充分讨论后，大家商定，这里改成多功能运动场，由大家轮流使用。”华锦社区党委书记周林说。在运动场大门上，挂着醒目的大牌子，“排班表”一目了然。

“既然大家共享，就要大家共管。我们的规矩是，谁使用，谁负责管理，包括按时开门关门，避免噪声扰民，走时清理垃圾等。”周林说。

“社区大事小事，都请居民参与，所以我们的主人翁意识很强。”社区居民钟立为说。钟立为爱打乒乓球，是社区露天乒乓球台的常客。空旷的场地上，乒乓球落地往往一蹦老远，捡球不方便。他和一些热心居民便自发捐款建了一些铁丝挡板。他发现挡板后杂草丛生十分可惜，又和居民一起把它建成一片小花坛。现在，花坛里草坪修剪得整整齐齐，几个废旧轮胎被小朋友们的巧手绘制得鲜艳有趣，成了一处漂亮的小景观。

在许多试点“共同缔造”的小区和乡村，花草认养、设施共管正成为新风尚。舞蹈队、太极队、老龄协会等民间组织也化身为群众参与公共事务的绿色通道，许多热心群众都成了社区、村湾的管理者和志愿者。

邻里互帮互助

关系更加和睦

在宜昌枝江市问安镇一家灯具厂里，袁码头、同心桥两个村的村党支部书记带着村民代表一起采购路灯。袁码头、同心桥村分别位于袁码头老街的东西两侧，曾经，街坊邻居间磕碰不断。比如，环境卫生检查时，有村民把垃圾扫到街对面逃避批评；街道要拆除私搭乱建的遮阳棚，袁码头村的村民却指着对面问：“凭啥我们先拆？”

自从袁码头老街周边发展起乡村旅游，两村再也不能各干各的了。

2018年，同心桥村、袁码头村联合组建了同心缘乡村振兴党总支。最近，同心缘党总支组织两村村民一起召开湾组会，让大伙一起解心结、想办法。

“街两边应该规划风格统一的遮雨廊道，既美观又实用。”

“整条街上都没路灯，游客怎么敢来？应该统一安装路灯。”

大家敞开讨论，终于议出了改造方案、出资比例。“资金上，我们居民筹一点、村里出一点、向上争取一点，共同让老街美起来，好日子最终还是大家共享的嘛。”老党员赵心财一句话说出了大家的心声。

“共同缔造”让邻里互助成为常态，邻里关系更加和睦。荆州市沙市区朝阳街道杨林堤路社区是个建于上世纪70年代的老旧小区，墙体破损、楼顶漏水、私搭乱建、停车位紧张等问题十分突出，邻里之间、楼上楼下也经常为此闹矛盾。

近几年，随着老旧小区改造步伐的推进，这个老小区的许多“老大难”问题得到了解决。按照“共同缔造”的理念，修哪里改哪里，都让居民民主议事后再决定，居民对社区的认同感越来越高。因为缺乏物业服务，有的居民便主动担任楼栋管家，负责打扫楼道卫生，为邻居服务。74岁的居民赵书珍当上楼栋管家之后，了解到有位60多岁的独居老人，中风后几乎瘫痪在床，无人照料。她便每天自发给这位邻居送饭。“反正自己也要做饭的，多加把米、加点菜的事儿！”赵书珍说。“现在，我们社区这种邻里互帮互助的暖心事特别多，社区居民就像一家人！”社区党委书记陈红艳说。

目前，湖北全省已确定“共同缔造”试点1037个，各地通过入户走访、调查问卷、“村湾夜话”、“七点半议事厅”等形式，充分调动群众出资、出力、出点子，汇聚最大治理合力。群众共谋、共建、共管、共评、共享的社会治理模式正在逐渐成形。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 14 版）