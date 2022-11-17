关于核酸检测的优化措施 国家卫健委这样部署

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红在会上表示，按照二十条措施当中关于核酸检测的优化措施，发生聚集性疫情的时候，只有在感染来源和传播链条不清、发生社区传播和疫情底数不清的时候，开展区域全员核酸检测。而且开展区域全员核酸检测当中，要求做到不漏一户、不落一人，这是有组织地进行的。

郭燕红说，居民有义务参加检测，同时相关部门也会按照全员核酸检测的要求，做好不同风险区域内的不同方式的采样安排。比如，高风险区的一些特殊人员需要上门采样，有的要进行单人单采，有的要进行一户一采，同时对风险比较低的区域，可以安排“十混一”采样。

“关于核酸检测点的布局，事实上是常态化疫情防控的一种安排，是方便群众愿检尽检和应检尽检的安排。”郭燕红表示，关于这项工作，多次进行了部署。第一，要优化采样点的布局，对采样点实施网格化管理，覆盖辖区内的服务人群。第二，要向社会公布采样点的相关信息，也可以通过建立和完善电子地图，及时更新，方便群众的查询，并就近方便进行采样。第三，合理安排采样时间，优化采样人员的班次。根据不同人群的需求，错峰提供采样服务。第四，要求各地做好采样点供需情况的监测，密切关注群众检测的需求，针对人口密度较大、人流量比较高的社区和场所，通过增设采样点位、增加采样人员等方式，扩大采样服务的供给。