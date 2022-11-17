国家卫健委：11月16日新增新冠肺炎本土确诊病例2328例、无症状感染者20804例

11月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2388例。其中境外输入病例60例（四川14例，福建10例，广东10例，上海6例，云南6例，内蒙古5例，江苏5例，湖北2例，天津1例，黑龙江1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在江苏）；本土病例2328例（广东1246例，北京172例，重庆172例，河南137例，四川111例，陕西107例，内蒙古103例，山西71例，云南44例，江苏26例，新疆26例，浙江19例，山东16例，贵州13例，青海13例，福建11例，黑龙江10例，甘肃7例，海南5例，西藏5例，湖北4例，天津3例，辽宁2例，上海2例，湖南2例，吉林1例），含1052例由无症状感染者转为确诊病例（广东939例，重庆31例，四川30例，北京11例，浙江10例，甘肃7例，青海7例，云南4例，山西3例，江苏2例，福建2例，海南2例，陕西2例，黑龙江1例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例561例，其中境外输入病例44例，本土病例517例（广东234例，内蒙古96例，北京43例，重庆31例，四川25例，福建21例，新疆10例，黑龙江8例，江苏6例，湖南6例，云南6例，陕西6例，河南5例，甘肃4例，山东3例，青海3例，山西2例，辽宁2例，湖北2例，天津1例，上海1例，浙江1例，贵州1例），解除医学观察的密切接触者111033人，重症病例较前一日增加14例。

境外输入现有确诊病例541例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26605例，累计治愈出院病例26064例，无死亡病例。

截至11月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例17172例（其中重症病例43例），累计治愈出院病例257033例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例279431例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者9514381人，尚在医学观察的密切接触者961455人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20888例，其中境外输入84例，本土20804例（广东8576例，重庆3900例，甘肃1545例，河南1521例，内蒙古1043例，新疆901例，青海476例，山西397例，四川322例，河北263例，北京262例，陕西245例，黑龙江237例，湖南172例，云南159例，山东151例，江苏132例，湖北109例，天津70例，吉林69例，安徽52例，广西43例，贵州41例，浙江34例，江西19例，宁夏19例，辽宁16例，上海11例，福建11例，西藏6例，海南2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者3743例，其中境外输入110例，本土3633例（内蒙古1764例，新疆420例，河北281例，广东201例，黑龙江160例，河南141例，青海99例，福建86例，湖北74例，四川64例，重庆53例，山东50例，湖南41例，北京28例，云南25例，陕西23例，天津18例，江苏18例，安徽18例，山西16例，甘肃15例，辽宁10例，西藏9例，江西7例，浙江4例，吉林2例，上海2例，贵州2例，广西1例，宁夏1例）；当日转为确诊病例1054例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者137590例（境外输入947例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8538934例。其中，香港特别行政区446021例（出院95095例，死亡10557例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区8092118例（出院13742例，死亡13714例）。