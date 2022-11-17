黑龙江新增本土确诊病例10例 新增本土无症状感染者237例

中新网11月17日电 据黑龙江省卫健委网站消息，11月16日0-24时，黑龙江省新增本土确诊病例10例。哈尔滨市7例(南岗区2例、香坊区2例、道里区1例、双城区1例、五常市1例)，其中：5例集中隔离发现、1例密接筛查发现、1例非闭环管理重点人员筛查发现；绥化市3例(安达市2例、北林区1例)，其中：1例居家隔离医学观察发现、1例闭环管理重点人员筛查发现、1例无症状感染者转归。

新增本土无症状感染者237例。绥化市223例(肇东市122例、北林区75例、安达市24例、兰西县1例、明水县1例)，其中：49例集中隔离发现、76例居家隔离医学观察发现、84例高风险区筛查发现、14例闭环管理重点人员筛查发现；哈尔滨市5例(南岗区1例、香坊区1例、松北区1例、双城区1例、五常市1例)，其中：4例集中隔离发现、1例社区筛查发现；大庆市3例(龙凤区3例)，其中：2例集中隔离发现、1例社区筛查发现；黑河市3例(均在爱辉区)，2例非闭环管理重点人员筛查发现、1例集中隔离发现；齐齐哈尔市2例(龙沙区1例、富拉尔基区1例)，1例为居家隔离医学观察发现、1例为非闭环管理重点人员筛查发现；伊春市1例(在铁力市)，为集中隔离发现。

新增境外输入确诊病例1例，新增境外输入无症状感染者4例(均为哈尔滨市报告)。

当日治愈出院本土确诊病例8例(哈尔滨市5例、绥化市3例)，解除医学观察本土无症状感染者160例(绥化市154例、牡丹江市3例、哈尔滨市2例、齐齐哈尔市1例)。

截至11月16日24时，黑龙江省现有本土确诊病例128例，现有本土无症状感染者4725例；现有境外输入确诊病例1例；现有境外输入无症状感染者13例。