河南郑州市：做好生产生活服务保障

本报郑州11月16日电 （记者马跃峰）连日来，河南省郑州市采取多种举措，全力做好群众生产生活服务保障，尽快恢复正常生产生活秩序。

想方设法供应生活必需品。本轮疫情发生后，郑州市第一时间启动市场保供应应急预案，采用总部直采、净菜集装等方式确保货源。在二七区，18支“党员先锋队”每天深入巡查，严厉打击哄抬物价等违法行为。截至目前，全区累计保供销售和配送粮油肉蛋奶鱼菜共计600多吨。

前端保供应，末端保配送。办事处、社区、小区、保供单位四级联动，做好运送。对足不出户的封控小区，在小区外划出固定接收点。社区工作人员或志愿者将居民所购物资送至家门口，配送频率2天1次。对不会使用手机线上下单的居民，通过区县（市）、办事处及社区保供热线进行物资采买。

“为方便在封控、管控区域内的居民就医问诊，我们开通了送药直通车，采用‘点对点’无接触方式，每天专人、专车、专线负责运送患者在互联网医院就诊下单的药品。”河南中医药大学第一附属医院互联网医院办公室主任李学说。本轮疫情中，该院已累计为郑州主城区配送药品1万多单，最高一天达800多单。

郑州市以保生产经营、保物流畅通、保政策助力、保防疫安全“四保”企业白名单为抓手，多措并举保障生产。初步统计，郑州市协调解决“四保”白名单企业各类问题4930个，问题办结率98%。截至目前，郑州共有“四保”白名单工业企业1906家，能够正常生产的企业1830家，占比96%。93.3%的规模以上工业企业恢复正常生产。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 04 版）