强生医疗科技：开放合作共建数字生态

第五届中国国际进口商品博览会（以下简称“进博会”）如期而至，强生携医疗科技、制药和消费者健康等多款新技术、新产品参展，在进博会精彩亮相，这是强生连续参展进博会的第五次。

进博会是中国构建新发展格局的示范窗口、推进高水平对外开放的重要平台，2022年，强生以“重塑健康未来”为主题，相约进博，共享机遇。

本届进博会上，强生以“共享创新成果”、“共建数字生态”、“共创健康社会”为主线，展出医疗科技、制药和消费者健康三大业务领域的近200款创新产品。其中，“共建数字生态”是强生首次推出的主题展区，展示了包括强生医疗科技在内，强生公司在数字化领域的探索与尝试。强生医疗科技中国区首席数字官戴鹰介绍：“‘共建数字生态’展区共分为数字化赋能医护、数字化卓越运营与数字化解决方案三部分，这也是强生在进行数字化转型的三大核心聚焦。”

数字化手段赋能基层医护培训可以通过数字化手段打破线下培训时间和空间限制，提升基层诊疗能力。让基层医护人员能够从较为基础的部分学起，逐渐掌握相关技术，从而更好地进入下一阶段的精进培训。

在“数字化卓越运营”方面，强生医疗科技通过智慧运营全流程实践，快速响应并高效服务临床需求，进而为创新驱动数字化发展注入新的活力，让手术的支持流程以及内部运营流程更高效，在患者得到及时、高质量治疗的同时，也能够帮助企业实现降本增效。

在“数字化解决方案”方面，强生医疗科技展示了围手术期的数字化临床解决方案，通过将人工智能、大数据分析、机器人、3D打印等技术融入手术全流程，让数字化在更多领域与医生进行良好沟通互动，使手术更加标准化，为患者提供更加个性化、更有针对性的治疗服务。推动术前规划更精准，赋能手术更高效，让患者术后恢复更无忧。

进博会为产业价值链各方提供积极交流和深入合作的平台，促使更多尖端技术、高端装备加速进入中国市场，助力国内产业升级。此次强生提出“共建数字生态”的概念，是通过进博会平台，从生态建设角度推进和布局数字化进程，在中国创新政策、产业政策的指导下，将更多数字化技术与医疗行业深度融合，以数字化医疗解决方案应对健康挑战。