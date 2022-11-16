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世卫组织：全球累计新冠确诊病例达632533408例

2022年11月16日08:25 来源：新华网

　　新华社日内瓦11月15日电（记者刘曲）世界卫生组织15日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达632533408例。

　　世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间15日18时19分（北京时间16日1时19分），全球确诊病例较前一日增加161749例，达到632533408例；死亡病例增加448例，达到6592320例。

(责编：乔业琼、杨迪)


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