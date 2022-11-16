中新网11月16日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，11月15日0时至24时，北京新增197例本土确诊病例、174例本土无症状感染者(321例隔离观察人员、40例社会面筛查人员)和5例境外输入确诊病例、4例境外输入无症状感染者 治愈出院46例。

11月15日0时至24时，新增197例本土确诊病例和174例无症状感染者(含10例无症状感染者转确诊病例，其中170例已通报)，321例隔离观察人员、40例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增5例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和4例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院46例，解除医学观察的无症状感染者16例。

本土确诊病例：

确诊病例1：现住西城区白广路41号。

确诊病例2：现住朝阳区世华泊郡。

确诊病例3：现住朝阳区南湖东园二区。

确诊病例4：现住朝阳区美景东方。

确诊病例5：现住朝阳区康营家园6区。

确诊病例6：现住朝阳区康营家园29区。

确诊病例7：现住朝阳区花家地东路3号。

确诊病例8：现住朝阳区和平村E区。

确诊病例9：现住朝阳区东大桥路甲16号楼。

确诊病例10：现住海淀区水岸家园。

确诊病例11：现住海淀区东王庄小区。

确诊病例12：现住丰台区造甲村。

确诊病例13：现住顺义区赵全营镇禧瑞墅。

确诊病例14：现住昌平区路庄村。

确诊病例15：现住昌平区讲礼新村。

确诊病例16：现住大兴区金科嘉苑。

确诊病例17：现住大兴区八家村。

以上均为社会面筛查人员，11月15日诊断为确诊病例。

确诊病例18至24：现住东城区；

确诊病例25至28：现住西城区；

确诊病例29至122：现住朝阳区；

确诊病例123至132：现住海淀区；

确诊病例133至142：现住丰台区；

确诊病例143：现住房山区；

确诊病例144至148：现住通州区；

确诊病例149至161：现住顺义区；

确诊病例162至175：现住昌平区；

确诊病例176至185：现住大兴区；

确诊病例186、187：现住延庆区。

以上均为隔离观察人员，11月15日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者：

无症状感染者1：现住朝阳区褡裢坡村266号。

无症状感染者2：现住朝阳区褡裢坡村266号。

无症状感染者3：现住朝阳区东辛店村190号。

无症状感染者4：现住朝阳区金兴路2号院。

无症状感染者5：现住朝阳区京旺家园四区。

无症状感染者6：现住朝阳区京旺家园一区。

无症状感染者7：现住朝阳区林奥嘉园。

无症状感染者8：现住朝阳区楼梓庄村。

无症状感染者9：现住朝阳区石各庄村。

无症状感染者10：现住朝阳区天畅园。

无症状感染者11：现住朝阳区万象新天三区。

无症状感染者12：现住朝阳区望京西园二区。

无症状感染者13：现住朝阳区西坝河北里。

无症状感染者14：现住海淀区半壁店第二社区。

无症状感染者15：现住海淀区水岸家园。

无症状感染者16：现住丰台区东大街西里。

无症状感染者17：现住丰台区广安康馨家园。

无症状感染者18：现住丰台区角门北路8号院。

无症状感染者19：现住丰台区丽泽雅园。

无症状感染者20：现住通州区通瑞嘉苑。

无症状感染者21：现住昌平区金科帕提欧。

无症状感染者22：现住昌平区顺沙路19号院一区。

无症状感染者23：现住昌平区云趣园一区。

以上均为社会面筛查人员，11月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者24至35：现住东城区；

无症状感染者36至39：现住西城区；

无症状感染者40至118：现住朝阳区；

无症状感染者119至135：现住海淀区；

无症状感染者136至143：现住丰台区；

无症状感染者144：现住石景山区；

无症状感染者145：现住门头沟区；

无症状感染者146：现住房山区；

无症状感染者147、148、149：现住通州区；

无症状感染者150至155：现住顺义区；

无症状感染者156至163：现住昌平区；

无症状感染者164至172：现住大兴区；

无症状感染者173、174：现住经济技术开发区。

以上均为隔离观察人员，11月15日诊断为无症状感染者。

境外确诊病例：

确诊病例1：韩国籍，11月12日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月15日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，11月11日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月15日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，11月13日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月15日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，11月11日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月15日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，11月12日从法国经韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月13日诊断为无症状感染者，11月15日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。