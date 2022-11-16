两岸嘉宾温州共话健康产业合作之道

“两岸在临床医学和基础科研方面各有优势，希望双方可以优势互补，进一步拓宽两岸交流渠道，深化合作，共创双赢。”在近日于浙江温州举行的海峡两岸大健康产业高峰论坛上，浙江省特聘专家、台籍医学教授许志宏这样表示。

此次论坛主题为“数字健康 智引未来”，来自海峡两岸的医学、健康领域专家学者，围绕产业发展、科技创新等方面深入交流探讨，共谋共话海峡两岸大健康产业高质量发展。活动现场，多位专家从数字科技和人工智能如何促进医疗健康行业发展出发，分享了他们在各自专业领域的最新研究成果，为海峡两岸大健康产业发展献计献策。现场还举行了台湾大健康产业联盟协会数字健康总部基地揭牌、国际干细胞临床转化（温州中心）成立等活动，为温台两地在大健康领域的合作搭建桥梁。

台湾地区大健康产业联盟协会数字健康总部基地由温州和平国际医院和台湾大健康产业联盟协会合作共建，双方合作拟构建两岸“互联网+大健康”综合服务体系，强化大健康产业基础研究，为台湾地区健康领域企业开拓大陆及全球市场提供服务。温州和平国际医院董事长、院长薛志辉表示，希望两岸双方通过产学研的合作，尤其是人工智能领域的深入研究，实现两岸大健康产业的融合发展，造福海峡两岸同胞。

浙江省台办副主任周晁利说，此次论坛凝聚众专家学者的共识，将更好促进温州和台湾在大健康领域的合作，对温州创建海峡两岸大健康产业园也将发挥重要推动作用。浙江将深入秉持“在浙台商就是浙商”的理念，继续率先同台商台企分享浙江的发展机遇，落实落细各项惠台惠企的政策，一如既往地支持温州深化各领域的两岸交流合作，积极助推海峡两岸大健康产业园创建。

近年来，浙江温州加快打造区域医疗康养中心城市，通过组建两岸大健康产业融合发展智库、举办海峡两岸大健康产业发展论坛等举措，拓展“东引台资”新格局。今年5月，国台办出台关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的12条措施，提出在加强海峡两岸（温州）民营经济创新发展示范区建设的基础上，支持温州创建海峡两岸大健康产业园平台。

据悉，海峡两岸大健康产业园将精准引进一批台湾地区优质企业，吸引对接一批高端产业人才，联合共建一批创新合作园，形成在浙江省乃至全国具有竞争力、影响力的大健康特色产业集群，将温州打造为两岸大健康台商集聚地和企业孵化地。