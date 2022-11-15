全国首届“省级精神障碍社区康复专业技术人员培训班”举办

11月11日，由国家心理健康和精神卫生防治中心主办的全国首届“省级精神障碍社区康复专业技术人员培训班”圆满结束，国家心理健康和精神卫生防治中心党委书记、主任姚宏文，党委副书记、纪委书记姜雯等出席培训班活动。培训班由中心社区康复指导部负责人李传旭主持。

培训班为期三天。主办方紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神，落实新时代心理健康和精神卫生工作要求，立足中心工作职能，从提升精神障碍社区康复业务管理与技术服务领导力、学习力、执行力的角度出发，精心设计课程内容，涵盖“理论与体系建设”、“临床与社区管理”、“探索与实践应用”等三个方面。培训精选来自国内10余家知名医疗机构的22位专家主讲，全国28个省（区、市）的精神卫生中心（专科医院）报名，共180多名专业人员线上参加学习。

姚宏文在结业式上总结讲话

姚宏文在培训班结业式上表示，心理健康和精神卫生是公共卫生的重要组成部分，也是重大的民生问题和突出的社会问题，是一项系统工程，需要从公众认知、患者救治、社区康复、服务管理、救助保障等全流程加大工作力度，以适应人民群众快速增长的心理健康和精神卫生需求。希望大家学以致用，活学活用，并结合工作实际，努力在实践中运用，在运用中提升，及时分享自己的学识和经验，将其层层传递下去，让更多基层的同事受益，从而实现资源最大化共享，更好促进全国精神障碍社区康复交流平台的建立和完善。（文/李传旭、彭自强 图/师冬梅、刘艳斌、陈昱伶）