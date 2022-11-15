北京：将坚持发热门诊应设尽设、应开尽开，24小时开诊

在14日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委员会党委委员王小娥表示，为最大程度保护人民生命安全和身体健康，全力保障基本医疗服务需求和患者就医安全，北京市将坚持发热门诊应设尽设、应开尽开，24小时开诊。

发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，14日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者257例，其中隔离观察人员214例、社会面筛查人员43例。

王小娥表示，北京市将进一步加强医疗机构感染防控工作，充分发挥发热门诊哨点作用，发热门诊坚持应设尽设、应开尽开，24小时开诊，充实发热门诊医疗力量，科学合理安排医务人员班次，提升发热门诊核酸采样标本送检效率，缩短患者等候时间。同时，严格区分来院就诊人员风险等级，采取分区分类安置措施，合理设置核酸检测点，对于有发热、呼吸道及相关症状就诊人员，单独设置核酸检测区域，按要求开展核酸检测。同时不断优化就诊流程，落实挂号、缴费、采样等环节与发热门诊患者及其他患者分开措施。

北京市委宣传部副部长徐和建表示，近期北京市新增本土病例数持续走高，疫情进展呈现上升态势，社会面病例涉及多区，防控工作正处于关键时期。北京市将强化社会面防控措施，全力降低病例数，阻断隐匿传播。（记者李放）