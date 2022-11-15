“党的二十大代表进学会”系列学习活动走进中国防痨协会、中华护理学会

11月9日，中国科协面向全国学会开展的“党的二十大代表进学会”学习宣传贯彻党的二十大精神系列学习活动走进中国防痨协会和中华护理学会。党的二十大代表齐欣、徐芙蓉和张颖惠宣讲党的二十大精神，7家全国学会负责人、学会党委书记等座谈交流党的二十大精神学习体会。中国科协党组成员、书记处书记张桂华出席活动。活动由中国防痨协会党委副书记、副理事长兼秘书长成诗明主持。

中国科协党组成员、书记处书记张桂华指出，要按照“五个牢牢把握”的总要求全面学习、深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全国学会要立足本职工作，将党的二十大精神内化于心，外化于形，埋头苦干，不断团结凝聚广大科技工作者，在新征程上踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出实实在在的贡献。

座谈会上，三位党的二十大代表分别对党的二十大精神进行宣讲。党的二十大代表、中国科技馆展览教育中心主任齐欣表示，作为科普工作第一线的党代表，必须把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前最重要的政治任务，坚持党的领导，坚持价值引领，坚持以人民为中心，坚持科教融合，为实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和提高全民科学素质作出应有的贡献。

党的二十大代表、湖南省人民医院急诊三部重症监护病房护士长徐芙蓉表示，医者代表的是健康所系和性命相托，唯有坚定的政治信念，在医疗服务中提升业务水平，怀着济世之情，践行初心之使，不断发展壮大医疗护理队伍，将急救知识、健康知识科普到更多人民群众当中去，在保障人民生命健康方面彰显更大的担当作为，才能更好地为健康中国助力。

党的二十大代表、山西医科大学第二医院护理部副主任张颖慧表示，作为临床一线共产党员和深化医疗卫生体制改革实践者，国家的十年之变，体现出惠民生、满民意、解民忧、顺民心。作为一名高校教师，深感办好人民教育是党对教育事业的本质要求。今后要将思想和行动统一到党的二十大报告精神上来，践行守护群众健康和医者仁心的使命担当，为全方位推动医疗卫生事业高质量发展作出更大的贡献。

成诗明代表中国防痨协会汇报交流学习贯彻党的二十大精神的感悟。中国航海学会党委委员、秘书长闫晓波，中国材料研究学会党委委员、秘书长张增志，中华医学会党委书记、专职副会长李国勤，中华护理学会党委副书记、副理事长皮红英，中国营养学会党委书记丁钢强，中国高科技产业化研究会党委书记、副理事长梁小虹分别结合学会特色，汇报交流学习党的二十大精神的认识和体会。

本次活动采用线上和线下相结合的方式，中国地球物理学会、中国岩石力学与工程学会、中国计算机学会、中国公路学会、中国图像图形学学会、中国人工智能学会、中国麻风防治协会、中国生物医学工程学会、中国免疫学会、中国睡眠学会、中国卒中学会、中国国土经济学会、中国基本建设优化研究会、中国生物多样性保护与绿色发展基金会等中国科协科技社团党委所属学会党组织及中华护理学会分支机构党的工作小组共计260余名党员线上收听宣讲。中国科协有关部门和直属单位负责同志参加学习。