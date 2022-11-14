中新网11月14日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，11月13日0时至24时，北京新增237例本土确诊病例和170例无症状感染者(含3例无症状感染者转确诊病例，其中170例已通报)，186例隔离观察人员、48例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增3例境外输入确诊病例和4例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院27例，解除观察的无症状感染者7例。

本土病例

确诊病例1：现住昌平区天通中苑东区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住朝阳区安家楼西十里居，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住丰台区新华街五里东区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住门头沟区紫金新园三区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例5至31、158至163、165至174、176至179、181至189、191至208、210、211、212、214至220：现住朝阳区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例32至36、153至157：现住大兴区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例37至43、143至150：现住东城区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例44：现住房山区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例45、46、47、133至138、141、142：现住丰台区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例48至52、110至120、124、125、126、128、130、131、132：现住海淀区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例53：现住门头沟区紫金新园二区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例54、109：现住门头沟区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例55、57、59、102、103、104、108：现住顺义区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例56：现住顺义区文化营村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例58：现住顺义区李桥村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例60至70、88至100：现住通州区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例71、72、73、80至87：现住西城区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例74：现住昌平区御汤路，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例75至79、221、222、223、225至231、233：现住昌平区，为隔离观察人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例101：现住顺义区幸福西街社区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例105、106：现住顺义区古城村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例107：现住顺义区高丽营镇六村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例121、122、123：现住海淀区佟家坟村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例127：现住海淀区沁春家园小区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例129：现住海淀区花园路5号院，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例139：现住丰台区丰益桥南公交站公园，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例140：现住丰台区东大街8号院，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例151：现住东城区葱店二巷2号楼，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例152：现住东城区北池子大街45号，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例164：现住朝阳区长店村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例175：现住朝阳区双柳巷小区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例180：现住朝阳区美景东方小区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例190：现住朝阳区京旺家园七区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例209：现住朝阳区富力又一城小区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例213：现住朝阳区东辛店村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例224：现住昌平区松兰堡村青年公寓，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例232：现住昌平区华北电力大学学生宿舍，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例234：现住昌平区北京太阳城小区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住昌平区中国石油大学(北京)东校区汇才学生公寓，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住大兴区马村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住东城区地安门东大街45号，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、6至14、116至121、123至126、128至137、139至150：现住朝阳区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5、31、32、33、86、87、90、91、92：现住海淀区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15至21、111至115：现住大兴区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者22至26、97、99、101、103、104、105、107、109、110：现住东城区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者27、95、96：现住房山区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者28、29、30、93、94：现住丰台区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者34：现住门头沟区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者35：现住石景山区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者36至39、80、83：现住顺义区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者40至47、63至79：现住通州区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者48至51、57、58、59、61、62：现住西城区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者52至55、151至169：现住昌平区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者56：现住延庆区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者60：现住西城区西绦胡同，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者81：现住顺义区前俸伯村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者82：现住顺义区楼台村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者84：现住顺义区东马各庄村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者85：现住怀柔区，为隔离观察人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者88、89：现住海淀区佟家坟村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者98：现住东城区新景家园东区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者100：现住东城区上龙西里社区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者102：现住东城区康鸿家园，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者106：现住东城区东扬威街小区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者108：现住东城区葱店二巷2号楼，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者122：现住朝阳区万子营东村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者127：现住朝阳区石各庄村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者138：现住朝阳区慧忠北里小区，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者170：现住昌平区半截塔村，为社会面筛查人员，11月13日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，11月4日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，11月13日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月13日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，11月12日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月13日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。