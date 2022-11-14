黑龙江新增本土确诊病例19例 新增本土无症状感染者358例

中新网11月14日电 据黑龙江卫健委网站消息，11月13日0-24时，黑龙江省新增本土确诊病例19例，其中绥化市10例(均在北林区，均为无症状感染者转确诊病例)，哈尔滨市9例(南岗区3例、道里区3例、双城区2例、呼兰区1例，其中集中隔离发现7例、非闭环管理重点人员筛查发现2例)。

新增本土无症状感染者358例，其中绥化市334例(肇东市201例、北林区75例、安达市56例、明水县1例、海伦市1例，其中集中隔离发现74例、居家隔离医学观察发现170例、高风险区筛查发现71例、闭环管理重点人员筛查发现19例)，哈尔滨市13例(南岗区4例、香坊区4例、双城区3例、道里区1例、尚志市1例，其中集中隔离发现5例、密接筛查发现1例、社区筛查发现3例、中风险区筛查发现3例、非闭环管理重点人员筛查发现1例)，大庆市4例(龙凤区2例、让胡路区1例、萨尔图区1例，其中集中隔离发现2例、社区筛查发现1例、密切接触者筛查发现1例)，伊春市3例(均在铁力市，其中集中隔离发现2例、社区筛查发现1例)，齐齐哈尔市2例(克山县1例、拜泉县1例，均为集中隔离发现)，黑河市2例(均在爱辉区，均为非闭环管理重点人员筛查发现)。新增境外输入无症状感染者3例(哈尔滨市报告，韩国输入)。

当日治愈出院本土确诊病例11例(哈尔滨市10例，绥化市1例)，解除医学观察本土无症状感染者33例(绥化市21例，黑河市6例，哈尔滨市4例，牡丹江市1例，鸡西市1例)。当日治愈出院境外输入确诊病例1例，解除医学观察境外输入无症状感染者1例。

截至11月13日24时，黑龙江省现有本土确诊病例95例，本土无症状感染者4050例；全省现有境外输入无症状感染者13例。