重庆市新增本土确诊病例150例 新增本土无症状感染者2147例

中新网11月14日电 据重庆市卫健委网站消息，11月13日0—24时，重庆市新增本土确诊病例150例(秀山县29例、沙坪坝区25例、垫江县16例、开州区11例、渝中区8例、奉节县7例、渝北区6例、北碚区5例、巴南区5例、梁平区5例、云阳县5例、江北区4例、涪陵区3例、九龙坡区3例、璧山区3例、长寿区2例、合川区2例、綦江区2例、潼南区2例、万州区1例、黔江区1例、江津区1例、永川区1例、南川区1例、忠县1例、石柱县1例)，其中，80例在隔离管控人员中发现、2例在管控人员中发现、11例在重点人员核酸检测中发现、20例在区域核酸检测中发现、36例在扩面核酸检测中发现、1例由无症状感染者转为确诊病例。

新增本土无症状感染者2147例(九龙坡区738例、江北区293例、渝北区271例、渝中区168例、沙坪坝区124例、南岸区95例、垫江县80例、合川区73例、巴南区58例、大渡口区50例、巫溪县35例、秀山县32例、北碚区24例、江津区22例、万州区15例、璧山区13例、綦江区8例、涪陵区7例、铜梁区7例、云阳县6例、开州区5例、奉节县4例、巫山县3例、长寿区2例、大足区2例、潼南区2例、梁平区2例、城口县2例、丰都县2例、永川区1例、酉阳县1例、彭水县1例、万盛经开区1例)，其中，764例在隔离管控人员中发现、28例在管控人员中发现、71例在重点人员核酸检测中发现、1144例在区域核酸检测中发现、140例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例19例(永川区8例、沙坪坝区5例、垫江县2例、万州区1例、江北区1例、大足区1例、铜梁区1例)，解除本土无症状感染者医学观察14例(永川区4例、沙坪坝区3例、万州区1例、渝中区1例、九龙坡区1例、北碚区1例、南川区1例、大足区1例、璧山区1例)。

截至11月13日24时，重庆市现有本土确诊病例1108例(沙坪坝区231例、大足区127例、垫江县106例、秀山县92例、渝北区84例、巴南区51例、九龙坡区44例、北碚区43例、合川区29例、开州区29例、江北区28例、南岸区27例、永川区26例、铜梁区25例、渝中区23例、大渡口区18例、南川区15例、万州区14例、长寿区11例、江津区10例、奉节县10例、彭水县9例、璧山区8例、梁平区8例、云阳县8例、涪陵区7例、潼南区6例、忠县4例、綦江区3例、巫山县3例、黔江区2例、荣昌区2例、武隆区2例、丰都县1例、石柱县1例、万盛经开区1例)，现有本土无症状感染者6933例(九龙坡区1659例、渝北区1255例、沙坪坝区808例、江北区748例、渝中区338例、南岸区287例、大渡口区251例、垫江县227例、大足区223例、巴南区194例、合川区188例、北碚区99例、铜梁区93例、万州区85例、江津区67例、秀山县67例、巫溪县58例、璧山区49例、南川区42例、永川区36例、涪陵区32例、綦江区26例、长寿区19例、云阳县13例、奉节县13例、彭水县12例、荣昌区6例、开州区6例、万盛经开区6例、潼南区5例、梁平区4例、丰都县4例、巫山县4例、酉阳县3例、黔江区2例、城口县2例、武隆区1例、忠县1例)。

11月13日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例2例(西班牙)，新增境外输入无症状感染者2例(西班牙)；解除境外输入无症状感染者医学观察2例(西班牙1例、新加坡1例)。

截至11月13日24时，重庆市现有境外输入确诊病例12例(意大利4例、新加坡1例、韩国1例、西班牙5例、中国香港1例)，现有境外输入无症状感染者6例(西班牙2例、意大利2例、老挝1例、中国香港1例)。