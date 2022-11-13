重庆优化措施全力做好中心城区疫情全域协同防控

记者从12日晚召开的重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，当前重庆全市特别是中心城区疫情正处于快速发展期，重庆市委、市政府提出将完整、准确、全面贯彻落实优化疫情防控工作二十条措施，针对病毒快速传播特点，全力以赴打好打赢中心城区疫情歼灭战。

重庆市政府新闻发言人杨琳介绍，11月1日至11月12日18时，“11·01”沙坪坝疫情全市累计报告4974例感染者，其中中心城区3631例，占比73%，目前仍有待诊断的初筛阳性366例，混检异常样本1640管，社会面存在大量的隐匿传播者，疫情已向重点场所、郊区扩散，波及全市39个行政单元，处于大面积扩散临界点。

杨琳说，二十条优化措施印发以后，重庆正结合实际，坚持以快制快、动态调整、动态协同，因时因势灵活调整管控政策。重庆还于12日发出通知，对贯彻二十条优化措施作出具体部署，要求各区县、市级有关部门和有关单位在11月15日前组织人员开展一轮培训，推动提升疫情处置工作能力和水平。

基本民生保障方面，目前重庆市民生商品市场供应充足，重点监测企业现有库存大米、食用油、猪肉、牛羊肉等基本物资储备能满足市民生活所需10个月以上，生活超市、农贸市场、物流配送中心等重点保供场所保持正常营业，生活物资保供的“最后一公里”“最后一米”畅通。对低保对象、困境儿童、特困家庭及困难残疾人等群体，社区将及时派发基本生活物资。要求全市医疗机构、药店正常运行，掌握独居老人、孕产妇、婴幼儿、残疾人、慢性病患者等特殊人群情况，各级医院积极解决群众就医不便等问题。（记者 周闻韬）