北京11月11日新增68例本土确诊和48例无症状

北京卫健委通报，11月11日0时至24时，北京新增68例本土确诊病例和48例无症状感染者（含2例无症状感染者转确诊病例，其中70例已通报），102例隔离观察人员、12例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例和12例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院31例，解除医学观察的无症状感染者6例。

本土确诊病例

确诊病例1、2、3：现住东城区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例4、5、28、38：现住西城区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例6至25、39至59：现住朝阳区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例26、27、31至35、61：现住海淀区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例29：现住门头沟区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例30：现住大兴区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例36、37：现住通州区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例60：现住海淀区北三环中路77号院，为社会面筛查人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例62：现住海淀区悦秀园小区，为社会面筛查人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例63：现住丰台区小屯路甲2号院，为社会面筛查人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例64：现住丰台区青塔蔚园小区，为社会面筛查人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例65：现住丰台区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

确诊病例66：现住昌平区，为隔离观察人员，11月11日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1、20：现住东城区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、21：现住西城区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3至9、22、23、24、27、28、29、31：现住朝阳区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10至12、32、34、36、37：现住海淀区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者13：现住顺义区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14至16、42至47：现住昌平区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者17：现住大兴区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者18：现住经开区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者19：现住东城区李村，为社会面筛查人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者25、26：现住朝阳区十里堡东里小区，为社会面筛查人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者30：现住朝阳区望京西园一区，为社会面筛查人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者33：现住海淀区玉泉商业中心，为社会面筛查人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者35：现住海淀区花园北路35号院，为社会面筛查人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者38：现住丰台区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者39：现住石景山区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者40：现住通州区大庞村，为社会面筛查人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者41：现住通州区，为隔离观察人员，11月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者48：现住顺义区张喜庄村，为社会面筛查人员，11月11日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1、2：中国籍，11月4日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月11日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。