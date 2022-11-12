内蒙古11月11日新增本土感染者“88+1190”

据内蒙古卫健委通报，11月11日0—24时，内蒙古自治区报告新增本土确诊病例88例，其中呼和浩特市79例（含1例由无症状感染者转为确诊病例）、兴安盟1例（在科尔沁右翼前旗）、通辽市2例（科尔沁区1例、科尔沁左翼中旗1例）、赤峰市2例（红山区1例、松山区1例）、鄂尔多斯市4例（达拉特旗3例、准格尔旗1例）。

当日新增本土确诊病例治愈出院14例，其中呼和浩特市11例、包头市1例（在青山区）、赤峰市1例（在阿鲁科尔沁旗）、鄂尔多斯市1例（在杭锦旗）。

截至11月11日24时，内蒙古自治区现有本土确诊病例1203例，其中呼和浩特市1133例、包头市5例（昆都仑区2例、九原区3例）、兴安盟1例（在科尔沁右翼前旗）、通辽市4例（科尔沁区2例、科尔沁左翼中旗2例）、赤峰市26例（红山区12例、松山区4例、阿鲁科尔沁旗10例）、锡林郭勒盟3例（锡林浩特市1例、二连浩特市1例、阿巴嘎旗1例）、鄂尔多斯市27例（东胜区1例、达拉特旗9例、准格尔旗2例、伊金霍洛旗9例、杭锦旗6例）、巴彦淖尔市1例（在乌拉特前旗）、乌海市2例（均在海勃湾区）、阿拉善盟1例（在策克口岸）。

当日新增境外输入确诊病例2例（含1例由无症状感染者转为确诊病例），无症状感染者1例，境外输入确诊病例治愈出院2例，均由首都机场国际航班分流至呼和浩特白塔国际机场。现有境外输入确诊病例12例，无症状感染者5例。

当日新增本土无症状感染者1190例，其中呼和浩特市1056例、包头市8例（昆都仑区1例、青山区1例、东河区2例、九原区1例、石拐区1例、土默特右旗2例）、通辽市34例（科尔沁区27例、开发区1例、科尔沁左翼中旗2例、奈曼旗4例）、赤峰市10例（红山区1例、松山区8例、阿鲁科尔沁旗1例）、锡林郭勒盟12例（二连浩特市11例、正蓝旗1例）、乌兰察布市14例（均在集宁区）、巴彦淖尔市29例（临河区1例、五原县1例、乌拉特前旗18例、乌拉特后旗7例、杭锦后旗2例）、乌海市7例（海勃湾区6例、海南区1例）、阿拉善盟20例（阿拉善左旗3例、阿拉善右旗17例）。

当日解除医学观察的本土无症状感染者482例，其中呼和浩特市457例、包头市1例（在九原区）、赤峰市6例（红山区5例、阿鲁科尔沁旗1例）、锡林郭勒盟2例（均在锡林浩特市）、鄂尔多斯市5例（均在杭锦旗）、乌兰察布市6例（集宁区5例、察哈尔右翼中旗1例）、巴彦淖尔市4例（均在临河区）、阿拉善盟1例（在策克口岸）。

截至11月11日24时，内蒙古自治区现有本土无症状感染者9977例，其中呼和浩特市9501例、包头市30例（昆都仑区4例、青山区3例、东河区8例、九原区6例、石拐区7例、土默特右旗2例）、兴安盟1例（在扎赉特旗）、通辽市37例（科尔沁区29例、开发区1例、科尔沁左翼中旗3例、奈曼旗4例）、赤峰市51例（红山区31例、松山区12例、阿鲁科尔沁旗8例）、锡林郭勒盟29例（锡林浩特市3例、二连浩特市19例、苏尼特左旗1例、苏尼特右旗2例、正蓝旗4例）、乌兰察布市66例（均在集宁区）、鄂尔多斯市23例（均在杭锦旗）、巴彦淖尔市141例（临河区17例、五原县36例、乌拉特前旗58例、乌拉特后旗18例、杭锦后旗12例）、乌海市9例（海勃湾区8例、海南区1例）、阿拉善盟89例（阿拉善左旗10例、阿拉善右旗73例、策克口岸6例）。

以上人员均在定点医院接受治疗或方舱医院接受医学观察，所有密切接触者都在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。