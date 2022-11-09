东旭集团：创产业价值 守社会责任

近期，河南、山东、新疆等地疫情多点频发。各地一手抓疫情防控不放松，一手抓经济民生不掉队，稳扎稳打、踔厉奋进；广大科技型民营企业勇于担当、精益运营，已成为战“疫”进程中一支重要的生力军。

东旭集团是一家集光电显示材料、高端装备制造、半导体硅碳材料、新能源发电及组件、新能源汽车、高端医用药玻包材等产业于一体的高科技企业，该公司高效组织生产、踊跃捐款捐物，为抗疫稳产、保链稳供发挥了重要作用，诠释了新时代企业的责任担当。

作为一家以国家战略需求为导向、一直致力于突破产业“卡脖子”难题的企业，东旭集团深刻领悟到企业命运与国家、与社会的紧密相连，在疫情中无畏逆行，积极配合地方政府做好物资捐赠及支持保障工作，主动承担社会责任。

10月中旬，天山南麓，东旭集团两次向阿克苏地区库车市捐赠物资，总价值超180万元；10月26日，沂蒙老区，东旭集团向临沂市兰山区捐款200万元；10月28日，汉水之滨，东旭集团向汉中市城固县捐款30万元；10月末、本月初，中原腹地，东旭集团先后向洛阳市涧西区捐赠价值200万元的防疫物资。

在郑州，其控股的郑州旭飞光电科技有限公司(以下简称旭飞光电)于2009年创办，是第五代液晶玻璃基板大规模研制生产单位。受当地疫情影响，为了保障特殊时期对产业链下游的稳定供货，旭飞光电于10月中旬进入闭环管理状态。

“疫情就是警报，我们三百余名核心工作人员迅速集结，驻厂守岗冲锋在战‘疫’一线，保障产线的稳定运转。”相关负责人介绍。为确保出货的同时做到外防输入，公司针对外部车辆执行入厂封条管理，并对车辆进行全面消杀，安全生产、安全防疫两不误。目前，旭飞光电已按照应急预案妥善安排人员、物资、发货等事宜，体现了高科技企业的管理优势，为实现疫情防控下的稳经济、保生产，创下了高技术制造业的典范。

越是特殊时期，越需要各方联防联控、高速运转，越需要各种资源高效配置，也越需要行业企业的深度参与。

近年来，东旭集团在坚守实业报国、创造产业价值的同时，始终视回馈社会为不移使命，先后向雅安、玉树、汶川地震灾区，河北贫困乡镇、东北地区、山西晋绥革命老区等地捐赠生活物资和成立专项基金。自2020年发生疫情以来，东旭集团捐资赠物、驰援抗疫，为地方政府开展疫情防控工作提供了有效助力。此外，公司还向一些高校捐赠科研、教育经费，总价值超过亿元。