中药抗疫循证研究成果登上国际期刊

近日，上海中医药大学教授方邦江研究团队在国际知名医学期刊《植物医学》发表论文《热炎宁合剂联合标准治疗对新冠肺炎无症状或轻度感染患者的疗效：一项前瞻性、开放标签、随机对照试验》，证实在标准治疗的基础上，热炎宁（RYN）合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴，为中医药治疗新冠肺炎的临床疗效提供了新的循证依据。

热炎宁合剂由蒲公英、虎杖、北败酱、半枝莲四味中药组成，具有抗炎、抗病毒作用，广泛应用于呼吸道感染和肺炎的临床治疗。RYN的网络药理学研究表明，它通过调节肿瘤坏死因子、干扰素-γ、肿瘤蛋白P53、C反应蛋白、过氧化物酶体增殖物激活受体-γ等靶点，抑制炎症反应、调节免疫功能、减轻肺损伤，从而达到治疗目的。

据介绍，研究团队于2022年4—5月期间在上海新国际博览中心方舱医院招募无症状和轻症奥密克戎感染患者2830例，随机分为热炎宁干预组或对照组，干预疗程为7天，以核酸转阴时间以及第3天和第7天的核酸转阴率为主要疗效指标，以住院天数、无症状感染者的新发症状、疾病进展比例、通过循环阈值（Ct）反映的病毒载量等为次要疗效指标。

研究结果表明，相对对照组，热炎宁干预组患者的核酸转阴时间与住院时间均显著缩短，无症状向轻症的转化率明显降低，无症状感染者的新发症状中，发热、咳嗽、咳痰的比例显著降低。患者的病毒载量明显降低，病毒清除速度明显更快，且研究期间未见疾病进展及严重不良反应，证明了热炎宁合剂治疗奥密克戎无症状和轻症感染患者的安全性和有效性。