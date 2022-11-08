直播预告：单孔腹腔镜手术在前列腺癌治疗中的应用

前列腺癌是老年男性泌尿生殖系统常见的恶性肿瘤之一，早期患者要接受手术或者放疗治疗。关于外科手术的选择至关重要。单孔腹腔镜手术是什么？它是如何应用在前列腺癌治疗中的？

11月8日10:00，南京医科大学第二附属医院泌尿外科主任朱清毅将做客“人民好医生”APP直播间，为广大网友科普单孔腹腔镜手术相关科普知识。

专家简介

朱清毅，主任医师，教授，博士生导师，南京医科大学第二附属医院泌尿外科主任。任中华医学会泌尿外科学分会微创学组委员；江苏省医学会泌尿外科学分会常委（微创学组副组长）；江苏省医师协会泌尿外科分会常委；江苏省中西医结合学会泌尿外科学分会副主任委员；南京医学会泌尿外科学分会副主任委员。

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