惠氏营养品连续五年亮相进博会 

在第五届中国国际进口博览会现场，惠氏营养品已连续第五年积极参与，表达了对于中国市场长期、坚定的信心和承诺。五年间，作为全球首个以进口为主题的国家级展会，进博会已逐渐成为中国持续开放、共享“中国机遇”的重要平台之一，为像惠氏营养品这样的外资企业提供了双向沟通、发展共赢的便利和保障。据悉，此次惠氏营养品不仅为中国宝宝带来了先进的营养解决方案，更提出了企业在节能减排方面的努力与目标。

追求科技创新是企业的使命，而努力节能减排是企业的责任。气候变化与环境保护已是全球面临的共同挑战，绿色低碳转型成为企业高质量发展的必由之路。依托于母公司雀巢集团2050净零碳排放规划的不断实施，惠氏营养品也在配方设计、产品包装、生产管理等领域全面推进可持续战略。例如在乳原料方面，启赋系列与原料商开展合作开发，使用100%认证的符合可持续发展标准的棕榈油，2025年目标为降低20%碳排放。包装优化方面，2023年起惠氏营养品将陆续采用新一代减碳包装，去除金属罐身的收缩套膜，罐盖采用生物材质塑料，使用便于回收的浅色罐盖和勺，如此可使得产品的原生塑料使用量减少三分之一。工厂将持续执行绿色生产管理减碳，位于爱尔兰的Asketon工厂已获得ISO14001环境管理体系认证以及AWS白金水资源管理认证，自2021年起已实现100%采购可再生电力，减碳达到20%。

作为国家级的开放平台，进博会已发展成为全球创新产品和前沿科技的首发高地与聚集地。过去的五年间，惠氏营养品陆续带来了母婴营养研究领域的创新产品，展示了在全球前沿技术研究领域的强大实力。得益于进博会的影响力和溢出效应，惠氏营养品实现了高质量可持续发展，更加坚定了服务中国市场的决心。雀巢集团负责人张西强表示，“中国‘坚持高水平对外开放，加快构建国内外双循环新发展格局’，让我们有了更为充分的信心与中国经济共同成长，把握‘中国机遇’，为中国消费者打造营养、健康和幸福的生活。”(记者 陈琼)