步入中国市场第十年 新西兰a2牛奶公司五度赴约进博会

11月6日，新西兰a2牛奶公司携手战略合作伙伴中国农垦控股上海有限公司再度赴约进博会，这也标志着a2牛奶公司即将走入中国市场第十年。北京青年报记者了解到，本届进博会，除a2牛奶公司旗下产品系列悉数登场外，还有两款新品亮相。

a2牛奶公司展台今年仍以品牌主色调紫色为基底，搭配原木色，融入新西兰代表文化符号叶子、宝石与瀑布，以及现场观众线稿动物互动游戏中新西兰标志性动物，可以说a2把新西兰南岛的纯净自然风情搬到进博会现场；现场还提供a2牛奶专属试饮DIY区，观众可直接选择品尝a2鲜奶，也可以搭配谷物食用，还可以选择搭配咖啡饮用。不仅让参观者切身感受新西兰的纯净与优美的自然风光，也让现场观众可以亲自品尝a2乳品带来的“不同”。

a2牛奶公司负责人黎笑表示，今年进博会的新品是“全奶战略”进一步深化、加强的重要体现，也是对“a2全家解决方案”的进一步完善。

中国市场一直是a2牛奶公司的重中之重，近10年来在中国市场取得长足发展，营收、品牌认知、市场占有率等指标逐年攀升，这与a2牛奶公司与战略合作伙伴的深度合作密不可分。2013年，a2牛奶公司开始与中国农垦（集团）总公司旗下的中国农垦控股上海有限公司建立战略合作伙伴关系并持续至今。今年十月，a2牛奶公司与中垦上海再度续约为期五年的婴幼儿系列产品独家进口和分销协议。不仅是在中国市场的强强携手，a2牛奶公司还与中牧集团携手在新西兰布局上游产能，双方共同对位于新西兰南岛的马陶拉乳业展开战略合作，希望将其打造为生产高品质A2型*蛋白质乳制品的世界级平台，从而成为一个能向中国、以及其它地区市场提供产品的大规模营养品制造商，为a2品牌产品创造更多触达消费者的契机。a2牛奶公司也将进一步扩大在中国市场的投资与规模，加强a2在中国的多元化、本土化渠道布局。

进博会前夕与战略合作伙伴的5年续约，标志着a2牛奶公司在步入中国市场十年之际，继续加深本土化运营与合作的决心。a2牛奶公司的总经理兼首席执行官David Bortolussi表示：“与中垦上海的续约，展现了我们与中国主要合作伙伴的坚实合作，以及我们对未来的共同信心。”（记者 张鑫）