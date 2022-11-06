中新网呼和浩特11月5日电 题：并肩有你——呼和浩特战“疫”侧记

中新网记者 张玮

秋风静寂，寒意乍深。自9月28日内蒙古呼和浩特本轮新冠肺炎疫情暴发至今已有一月有余。

在与BF.7毒株的这场前所未有的战“疫”中，这座城市里的每一个人都在守护自己、守护他人，有从家人变成隔空不得见的战友，也有从陌生人变成相互依靠的亲人……

无论如何，疫情当下，并肩有你，何其有幸。

鄂医生和莫老师一家的“土味”浪漫

“今儿忙不？量没量血压？一会儿量完给我看一下。”疫情发生一个月以来，鄂璐莎和爱人莫尼的“土味情话”大多来自视频电话中的“监督”。

鄂璐莎是内蒙古自治区人民医院心血管内科的主任医师，疫情发生后，她所在的医院(感染三区)被划定为“黄码医院”。

10月5日，鄂璐莎主动请缨到感染三区参与诊疗工作。10月24日，她被调任到方舱医院救治患者。

进舱后的鄂璐莎发现，这里的患者普遍很焦虑，所以除了诊疗工作外，她想法设法地宽慰他们。

“我和患者们建了微信群。”每天结束方舱工作后，鄂璐莎坚持录制医疗知识的科普视频，在自建的5个患者群内，义务为患者们答疑解问。

对爱人莫尼进行健康管理监测是鄂璐莎每天最后一项工作。

莫尼是内蒙古财经大学旅游学院党委书记，从9月30日开始，他一直驻守在学校，为近1000名学生提供防疫服务，每天只能睡三四个小时。

这几天，内蒙古各高校正在转运学生分流返乡，莫尼更是几乎没法合眼。

“他最近血压都高了，我每次给他打电话，他都说在忙。”鄂璐莎虽然担心，却很支持莫尼的工作，“孩子们需要他，这是他本该做的事。”

“爸爸妈妈，你们什么时候回来呀？等你们回来，我把我的鸡腿奖励给你们。”鄂璐莎和莫尼10岁的儿子苏日夫时不时也会给他们特别的鼓励。

“爽约”护士姐妹花一路成长

“这一次，姐姐失约了。”

“是的，这一次，我失约了。”

……

自打去年父亲突然离世，张苏婷便和妹妹约定如遇突发情况，必须有一个人在家陪妈妈。

然而，在这场形势严峻的战“疫”中，姐妹俩只能在休息之余，通过视频连线的方式陪伴妈妈。

24岁的张舒平是内蒙古体育医院的一名护士，在她眼里，姐姐像是她和妈妈的盾牌，一直守护着她们。

“以往发生疫情，都是姐姐冲在一线，我陪妈妈。这一次，我想换我上。”张舒平背着姐姐偷偷请战出征。

没成想，姐姐还是那个倔强且坚强的姐姐。“对不起妈妈，对不起妹妹，职责所在，这次疫情是一场硬仗，我必须得上。”作为呼和浩特市第一医院的一名抗疫“老兵”，29岁的护士张苏婷毅然决然。

相同的信念，一样的坚守，在妈妈的支持下，姐妹俩参加核酸采样工作，至今已有一个多月。

从最初10分钟穿好防护服，到现在3分钟内穿戴整齐；从最初15秒完成一人的标准核酸采集，到现在8秒一人；从最初爬3个单元就气喘吁吁，到现在爬9个单元都不觉得累；从之前受不了热，到现在穿着防护服工作10个小时也浑然不觉……

姐妹俩说：“我们在成长，家人也在成长。”

“妈妈最初担心的问候，变成现在学会给我和姐姐逗闷子，缓解我们的疲累。”张舒平说。

而张苏婷家里2岁的宝宝也从必须妈妈喂饭，到现在可以自己吃饭了。

张舒平说：“虽然我是第一次上一线，但有姐姐并肩，心里很托底。”

临时“收养”别人家的孩子

“10月28日，我在小区微信群里看到有邻居说，二号楼有个小男孩父母被隔离，只有自己在家。”道日娜是个热心肠的人，得知这个消息后，她看了看依偎在自己身边的女儿，决定临时“收养”这个孩子。

道日娜说：“正好我家也住二号楼，照顾起来比较方便。”

随即，她便联系了物业管家，要到了孩子的具体住址和联系方式，“晚上做了很多美食，和女儿一起端上了楼。”

“一个10岁左右的小男孩自己在家，不会做饭，全靠物业工作人员‘接济’和速食食品维持生计。”道日娜第一次见到这个小男孩，瘦瘦的，但眼睛又大又明亮。

她和女儿将屋里打扫整理一番，道日娜还展露了深藏多年的手艺活儿--给小男孩理了发。

“你别害怕，阿姨和姐姐每天都会来陪你，给你送餐。你要早睡早起，安心上网课。”他们约定了“密码敲门声”，从此，母女俩成了临时家长。

道日娜说，在这样的特殊情况下，孩子更需要多沟通，给他安全感。

红烧鸡腿、虾仁炒蛋、水果沙拉……道日娜每天都会变着样儿地换菜单。

“女儿陪着弟弟画画、看书、游戏，现在孩子的状态特别好，话也多了起来。”道日娜说，这段陪伴的日子让她觉得人间值得，“我们一起守得云开见月明。”