预防呼吸道疾病有妙招（信息服务台）

秋冬季是呼吸系统疾病流行季。气候多变时，我们应该怎样预防呼吸道疾病呢？

呼吸道传染病主要通过病人或者携带病毒、细菌的隐性感染者的空气飞沫传播，也可以通过密切接触或间接接触传播。在呼吸道传染病流行时，要尽量少去人员密集的地方，在公共场所应规范佩戴口罩。房间要经常开窗通风换气，保持室内的空气清新。在雾霾天气时，不要到户外活动。要注意个人卫生，不能随地吐痰，日用品及时清洗，必要时消毒。

在饮食方面，可以多吃滋阴润肺的食物，如梨、百合、莲子等，要多吃富含优质蛋白的食物，如鱼肉、蛋、牛奶等，提高抗病能力。秋冬季还要注意避免进食冰冷以及辛辣刺激食品。多吃蔬菜水果，保证摄取足够的维生素。冬季气候干燥，还要多喝水，防止体内水分缺失。

在生活起居方面，要注意劳逸结合，早睡早起，经常锻炼身体，增强抗病能力。要注意避免吸入冷空气等刺激性气体。秋冬季天气干燥，可通过使用加湿器、拖地等方法缓解干燥。有慢性呼吸系统疾病的病人可进行呼吸操的练习，提高肺活量，改善呼吸功能。建议长期吸烟的人群最好能够戒烟。

（作者为北京朝阳医院呼吸危重医学科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 07 版）