殷小平：为人才发展提供有力支持 多学科融合助力高质量发展

“树标杆、找差距、增外援、上水平，推进重点临床专科建设，多方面融合助力高质量发展。”近日，九江学院附属医院院长殷小平做客人民网·人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，临床专科建设要强化人才培养，要营造科研竞争氛围，多学科融合，促进技术水平和科研能力的提升。

“作为医疗机构要围绕患者群众利益和感受，多做实事，通过临床专科建设切实提高患者就诊感受和满意度。”殷小平说，搭建国家医学中心、国家区域医疗中心、省级区域医疗中心网络体系，推进优质高水平重点专科建设，促进优质医疗资源下沉，减少患者跨区域就医是“十四五”时期需要重点推进的一项工作。九江学院附属医院一直以来积极推进专科建设，助力优质资源下沉。同时，也积极与省重点一流医院建立联系，依托资源优势与辖区内县乡镇医院联合搭建专科联盟，促进实现双向转诊，合理优化配置医疗资源。不久前，九江学院附属医院创新思路与毗邻的庐山市开展了系列合作，探索高质量发展新模式。在庐山市人民医院挂牌九江学院附属医院省级区域医疗中心协作单位，进一步推进省级区域医疗中心项目建设和分级诊疗体系落地。此外，九江学院附属医院还接手了江西省庐山人民医院的全面托管，实行同质化管理。九江学院附属医院通过系列举措发挥附院人才、技术、管理、教学、科研等方面资源与品牌优势，进一步服务基层医疗单位和地方群众。

在临床重点专科建设方面，九江学院附属医院提出“树标杆、找差距、增外援、上水平”十二字战略。重点提升老牌优势学科，补足弱势学科短板，促进新生学科迅速发展，促进整体专科水平提升，让群众就医更方便。殷小平认为，传统优势学科可以重点培养青年医生，通过引进与培养相结合的形式，强化新型学科人才力量。而对于短板学科，可以采取柔性引进人才的方式，通过聘请国内外专家，每个月每季度进行培训或线上指导，帮助医院解决专科建设中的一些问题。

“学科强，主要是靠学科带头人和骨干。”殷小平说，医生是医院的核心，人才培养是关键，要鼓励医务人员进修学习，鼓励开展新技术和新项目，在绩效考核、培养奖励、职称评定等方面进行一定倾斜。学科带头人和后备人才培养是学科建设和发展的重要因素。医院可以选拔优秀青年担任科室副主任，为年轻人提供更多施展的平台。鼓励年轻医生外出学习，攻读学位，并与优秀在读博士签订相关协议，提前给予经费支持，吸引更多优秀人才加入。积极搭建科研平台，提供强有力的支持，助力学科建设与发展。

科研创新是提升专科能力的重要因素之一。殷小平认为，营造科研创新竞争氛围尤为重要，要以科研促临床、以临床带科研，在发挥医院临床优势的同时，促进临床疗效的提高和学术的发展。九江学院附属医院在一直以来坚持定期邀请知名专家来医院进行学术讲座，让更多医生深入了解研究领域的重点和热点内容。不断完善医院科研管理激励机制，修改和完善科技奖励政策，以科技创新带动临床水平的提升。搭建多学科协作平台，在学科群建设方面，将密切相关的学科进行整合，促使学科之间联系更加紧密、协作更加密切，为患者提供更加便捷的服务。

“多学科合作是推动医院高质量发展的重要方式。”殷小平说，要通过多学科协同打造出高质优效的诊疗流程，并通过多学科合作提升管理水平。以疾病为中心进行多学科融合，通过凝聚多方资源，带动技术水平和科研能力的提升。