《中国药典中药材及原植物志》出版

近日，由北京大学药学院艾铁民教授牵头全国32家单位、近120名专家团队编著的《中国药典中药材及原植物志》正式出版。中国医学科学院肖培根院士在该书《序言》中指出，本志的出版为读者严谨执行《中华人民共和国药典（2020年版）》提供了详实的依据，为中药国际标准的制订提供了重要参考，并成为中药药政监督管理，中医药科研、教学、临床、生产、营销及国际贸易重要的参考书，为中医药推进“健康中国”建设作出应有的贡献。

艾铁民介绍，《中国药典中药材及原植物志》收载了《中华人民共和国药典（2020年版）》一部植物来源品种542种。每个品种均包括中称、拼音名称、拉丁名、来源、原植物、性状、功能主治项，每个品种均附原植物和药材图片，方便读者获取植物药基源、产地、鉴别和直观的影像数据，更准确理解和执行《中国药典》，从生产源头及全过程进行质量管理。

艾铁民表示，这部著作不仅吸取以往同类著作编写的长处，还有几大创新点：

一是物种的可追朔性。在物种文献的引证上借鉴了《中国植物志》（于世界上重要植物志类同）作法，首引物种的原文献，次引在《中国植物志》的出处，后引在中国药典的首次收入的版次和页数，这就保证该药用物种的在生物学上可追朔性。

二是命名的唯一性。科学上命名原则是保证名称的唯一性，一物一名，一名一物。中药复杂性主要原因在于一种药材有多种基源的情况，因给出多个带修饰语的中文名在临床上是行不通的。因此，本志对多基源的药材按基源不同分别给出拉丁药材名，总计涉及到大黄等114种多基源中药材。其他个别命名的药材名也做了相应修订，例如真菌子实体药材命名添加药用部位拉丁名。

三是命名要符合拉丁语法。拉丁文中被修饰的主词一般放在前面，修饰词变第二格放在后面。就药材命名来说就是药用部位应放在前面，修饰它的学名变第二格放在后面。如金钗石斛CaulisDendrobiinobilis就将主词茎（药用部位）Caulis放在前面，学名变二格Dendrobiinobilis放在后面。

四是关于学名的字体。《中国植物志》的中文版和英文版，世界上各大重要植物志的植物学名的正名规范用的都是黑正体，命名者用的是白正体，所列文献中的斜体学名为该种的拉丁异名，这样既能和西文相区别，也能使学名的正名和异名相区分，对于学术上确切性是非常必要的。

艾铁民表示，本书不是药典，只是学习和应用药典时的参考书。本书为了中药材的科学命名做了些探讨和尝试，目的是使命名更加严谨。（付东红）