达能参加第五届进博会 以先进科研助力健康中国和美丽中国

作为进博会的铁粉，达能以“给世界承诺，为中国赋能”为主题参加第五届进博会，全面展现五年来搭乘“进博快车”所取得的喜人佳绩——不仅全球产品加速引进来，“中国创造，中国制造”产品也接连上市，愈发丰富的产品组合满足了中国消费者多元化的健康需求。今年，达能还特别带来了健康老龄营养解决方案和绿色包装生产技术，以先进科研助力健康中国和美丽中国。

达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博(Bruno Chevot)表示，进博会为全球企业共享中国机遇再添助力，进一步提高了达能与中国市场“双向连接”的速度、广度与密度，让达能得以大力拥抱“中国机遇”，持续助力健康中国、美丽中国。

关注一老一小 为健康赋能

借助进博会溢出效应，达能新品上市速度大幅提升——五年来已累计将70多款产品引进中国市场。而今年，达能不仅将展出近百款覆盖了全生命周期各个阶段营养需求的健康食品，还特别带来了针对“一老一小”的定制化营养解决方案。

面对老龄化挑战，达能受邀在虹桥国际经济论坛的分论坛上参与全球老龄化问题的讨论，为中国社会更好实现健康老龄化献计献策。此外，达能为中国消费者量身定制的敢迈早中晚精力管理系列产品以及中老年奶粉也将亮相进博会。敢迈系列产品设计深植于中国消费者的日常习惯和身体所需，它的灵感来自东方养生哲学，从自护力、行动力等多个维度，助力直面中年挑战，为健康老年打好基础。

“碳捕捉”黑科技 为绿色赋能

作为绿色低碳先锋，达能今年在进博会还炫了一把先进的低碳科技——“碳捕捉”技术和脉动“智慧碳”概念瓶，并通过VR虚拟现实技术将脉动碳中和工厂“搬”进展馆，让观众们身临其境感受脉动的减碳秘技。

在达能展台，互动装置生动地模拟了脉动“智慧碳”瓶的生产过程。通过从空气中捕捉二氧化碳，利用微生物转化技术生产出PET的关键原料，从而减少传统生产工艺中对石化原料的使用。运用该技术生产的PET瓶，即“智慧碳”瓶，比传统工艺可减少近60%的碳排放。

作为联合国契约组织成员，达能还参与了联合国契约组织与国资委、商务部在本届进博会发起的可持续发展倡议和行动计划，通过跨行业沟通与合作，在全产业链上探索包装创新及回收利用的新机会，倡导循环、减塑、减污，促进碳减排，为全球可持续发展贡献力量。

紧抓中国机遇 为未来赋能

过去的十年，是中国经济、社会、科技飞速发展，不断取得重大历史突破的时期，也是达能大力拥抱“中国机遇”，不遗余力投身中国市场，为国家经济发展、为人民迈入小康贡献力量的时期。

十年来，乘着改革开放不断深入推进的东风，达能在中国市场的销售规模翻了一番，如今中国已成为达能全球的第二大市场。

首届进博会以来，达能紧抓这一开放平台带来的新机遇，全面加速中国业务发展——新设了开放科研中心，扩建了医学营养生产基地，投资了两家专业特殊营养工厂，加快了 “中国创造、中国制造”的步伐。

五年间，达能申请了超过10项始于中国的专利发明、共发表近30篇科研论文及报告，一大批为中国市场定制的多元化产品问世。这不仅仅是中国速度的最佳体现，更是中国开放市场的魅力所在。

“作为中国开放浪潮的参与者和受益者，达能始终看好中国市场的巨大潜力。达能将一如既往，紧抓新时代开放机遇，以双重责任为己任，从营养改善、绿色生产到乡村振兴，全面助力健康中国、美丽中国，全力支持中国社会持续进步。”谢伟博表示。