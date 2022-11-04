国家卫健委：11月3日新增新冠肺炎本土确诊病例704例、无症状感染者3167例

11月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例757例。其中境外输入病例53例（福建15例，广东13例，四川7例，北京6例，江苏3例，重庆3例，上海2例，云南2例，辽宁1例，湖北1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，四川2例，北京1例）；本土病例704例（内蒙古239例，广东195例，重庆41例，福建39例，北京32例，山西30例，河南22例，新疆22例，四川15例，黑龙江11例，陕西11例，山东10例，湖南10例，甘肃8例，云南5例，江苏3例，辽宁2例，贵州2例，宁夏2例，天津1例，上海1例，浙江1例，安徽1例，青海1例），含71例由无症状感染者转为确诊病例（福建35例，广东8例，甘肃8例，山西6例，四川6例，重庆3例，北京1例，内蒙古1例，辽宁1例，云南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例324例，其中境外输入病例49例，本土病例275例（新疆94例，广东47例，内蒙古28例，山西23例，北京17例，陕西17例，重庆9例，四川9例，湖南6例，浙江3例，青海3例，天津2例，辽宁2例，江苏2例，安徽2例，福建2例，河南2例，上海1例，山东1例，湖北1例，广西1例，贵州1例，云南1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者63112人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例527例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25948例，累计治愈出院病例25421例，无死亡病例。

截至11月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例5597例（其中重症病例30例），累计治愈出院病例251486例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例262309例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8087624人，尚在医学观察的密切接触者675973人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者3288例，其中境外输入121例，本土3167例（内蒙古525例，广东470例，新疆411例，湖南392例，黑龙江330例，山西178例，河南165例，青海115例，山东99例，湖北75例，甘肃73例，福建67例，河北55例，重庆39例，四川39例，云南34例，辽宁24例，陕西19例，江苏11例，吉林8例，北京6例，上海6例，天津5例，安徽5例，西藏5例，浙江4例，广西3例，宁夏3例，贵州1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者868例，其中境外输入83例，本土785例（新疆209例，广东109例，四川64例，陕西61例，内蒙古56例，湖北46例，青海37例，天津30例，山西29例，山东25例，安徽15例，上海14例，云南12例，黑龙江11例，重庆9例，湖南8例，广西8例，江苏7例，福建7例，河南6例，河北5例，甘肃5例，浙江4例，辽宁3例，西藏2例，吉林1例，贵州1例，宁夏1例）；当日转为确诊病例76例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者25860例（境外输入1126例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8247806例。其中，香港特别行政区436934例（出院92073例，死亡10428例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7810077例（出院13742例，死亡13010例）。