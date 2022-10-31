着力打造卫生健康事业高质量发展的“江西样板”

党的十八大以来，江西省卫生健康系统聚焦“作示范、勇争先”目标定位，大力推进健康江西和中医药强省建设，持续深化医药卫生体制改革，不断完善卫生健康服务体系，努力增进人民群众健康福祉，卫生健康事业实现新跨越。

坚持健康优先、共建共享，全方位全周期保障人民健康。启动实施健康江西“15+3”专项行动并纳入市县综合考核，努力将健康融入所有政策，打造健康中国“江西样板”。推出婴幼儿入托补贴制度，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数2.39个，位居全国第四。人均预期寿命从2010年的74.3岁提高到77.8岁，人民群众健康水平持续提高。

坚持人民至上、生命至上，筑牢织密公共卫生健康防护网。最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，着力加强重大疾病防控工作，人均基本公共卫生服务经费标准从2012年的25元提高至75元，全省城乡居民电子健康档案建档率达到93.42%。

坚持发展为要、项目优先，不断提升卫生健康服务能力。大力实施“项目攻坚年”活动，相继促成赣医联合总会的成立、省疾控中心的迁建、生物安全三级实验室的落地等，全省7家医院获批建设国家区域医疗中心，省属五所新区医院全面运行，全省急诊急救“五大中心”建设加快推进。与2012年相比，每千人口注册护士数从1.6人提高到3.1人，每千人口执业医师数从1.49人提高到2.47人，每千人口医疗机构床位数从3.5张提高到6.8张。

坚持深化改革、优化服务，着力解决人民群众看病难看病贵问题。推进分级诊疗制度建设，全省共组建多形式医联体447个，实现网格化管理全覆盖。如期实现贫困人口基本医疗有保障的目标，全省脱贫县县级医院医疗服务能力基本标准和推荐标准达标率均位列全国第4名。

坚持守正创新、传承发展，奋力迈出中医药强省建设新步伐。江西入选首批国家中医药综合改革示范区，成功承办世界中医药大会第四届夏季峰会、上海合作组织传统医学论坛，高标准规划建设中国（南昌）中医药科创城，2021年全省中药产业实现主营业务收入429.05亿元，工业产值连续多年位居全国前列。中医药领域获国家科学技术进步二等奖4项、省级科学技术奖65项。深入实施基层中医药服务能力提升工程，全省政府办乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医馆建设提前实现全覆盖。

十年来，江西卫生健康事业发展日新月异，人民群众健康获得感不断增强。站在新起点，踏上新征程，江西卫生健康系统将始终聚焦健康强赣目标，以“时时放心不下”的责任感、使命感，抓好常态化疫情防控，着力推动新时代卫生健康事业高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家江西篇章、描绘好新时代江西改革发展新画卷筑牢坚实健康基础。

数据来源：江西省卫生健康委员会

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 13 版）