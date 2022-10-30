北京新增12例本土确诊病例、3例本土无症状感染者

中新网10月30日电 据北京卫健委官方微博消息，10月29日0时至24时，北京新增12例本土确诊病例和3例无症状感染者(含1例无症状感染者转确诊病例，其中9例已通报)，13例隔离观察人员、1例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增5例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和14例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院17例，解除医学观察的无症状感染者2例。

本土病例

确诊病例1：现住朝阳区十里河美联居尚乐乎起程公寓，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住经开区魔方公寓(亦庄店)，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住平谷区金乡西小区，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住丰台区公益庄22号，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住丰台区角门东里82号楼，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住大兴区狼各庄西村，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住大兴区西红门镇十村，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住朝阳区林奥嘉园小区，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住朝阳区新源西里中街16楼，为社会面筛查人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住密云区云秀花园公寓区牡丹园，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住平谷区山东庄村，为隔离观察人员，10月29日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住大兴区狼各庄西村，为隔离观察人员，10月29日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住朝阳区张家店村，为隔离观察人员，10月29日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住密云区通用博园小区，为隔离观察人员，10月29日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，10月25日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3、4：中国台湾籍，10月28日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月29日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，10月21日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月24日诊断为无症状感染者，10月29日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

请广大市民朋友继续增强防护意识，坚持不去中高风险地区和7日内出现本土疫情的县(市、区、旗)旅行或出差，进返京人员严格执行进返京防疫政策，主动向社区、单位、宾馆等相关部门报备，抵京后进行3天2检，抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、72小时内完成第二次核酸检测，阴性结果未出前居家不外出，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。

坚持戴口罩、勤洗手、常通风，少聚集、保持安全社交距离，进入社区(村)、市场商超、文娱健身等公共场所配合扫码测温、查验72小时内核酸阴性证明等常态化防控措施。风险人员要增强主动报备意识，及时向所在社区(村)等相关部门报告，接受流调时，要如实报告个人信息和行程轨迹，配合落实各项防控措施。