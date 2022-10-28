人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

世卫组织：全球累计新冠确诊病例达626090018例

刘曲

2022年10月28日07:59 来源：新华社

　　世界卫生组织27日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达626090018例。

　　世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间27日15时25分(北京时间21时25分)，全球确诊病例较前一日增加267575例，达到626090018例；死亡病例增加618例，达到6564556例。(新华网)

(责编：孙红丽、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜