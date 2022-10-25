直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，加强临床专科建设。以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，重点发展重症、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、儿科、麻醉、影像、病理、检验等临床专科，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。

10月25日14:00，蚌埠医学院第一附属医院院长王洪巨将做客“人民好医生”客户端，就“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”话题与大家进行交流。

专家简介

王洪巨，医学博士，二级教授，主任医师，博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴，安徽省江淮名医，安徽省学术和技术带头人，现任蚌埠医学院第一附属医院（蚌埠医学院附属肿瘤医院）院长、党委副书记。国家药物临床试验机构主任。

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