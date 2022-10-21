李钊代表——

提高医疗服务水平

“党的二十大报告提出，推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。这为新时代医疗卫生事业发展指明了方向。”解放军总医院政治委员李钊代表说，党的十八大以来，解放军总医院努力提供优质高效的健康服务，从规范出诊医师队伍管理、改善提升医护服务形象、调整优化整体布局流程等方面，着力提升门诊服务质量，不断提高患者的满意度。

李钊表示，新征程上，将全面贯彻落实党的二十大精神，充分发挥军队医院排头兵的作用，紧盯医学前沿，着力提高医疗质量和服务水平，让优质医疗资源惠及更多人，切实把人民至上、生命至上的价值追求落到实处，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

（本报记者李晓宏）

卢荣春代表——

加快补齐民生短板

“党的二十大报告对全面建设社会主义现代化国家进行战略擘画，增强了我们奋进新征程、建功新时代、夺取新胜利的信心和决心。”来自粤北生态发展区的广东省云浮市委书记卢荣春代表倍感振奋，“我们将不忘初心、牢记使命，守正创新，牢牢把握以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，聚力打造粤北生态发展新高地。”

卢荣春说，实现中国式现代化，欠发达地区要补短板，强弱项，只争朝夕，迎头赶上。云浮市将立足自身特点，在加快经济高质量发展的基础上，加快补齐民生短板。特别是要深化教育改革，加大教育投入，持续用力、久久为功，把教育事业搞上去，营造吸引高素质人才的良好环境，为未来发展夯实人才根基，探索欠发达地区现代化建设路径，为中华民族伟大复兴贡献力量。

（本报记者贺林平、黄福特）

王磊代表——

大力推进文化惠民

“党的二十大报告提出，健全现代公共文化服务体系。我们要围绕增强人民群众的文化获得感，持续推进公共文化服务标准化均等化，不断提高服务效能，让文化发展红利惠及更多人，让文化建设更温暖人心。”山东省文化和旅游厅党组书记、厅长王磊代表说，近年来，山东省大力推进城乡公共文化服务体系一体建设，建成山东省光明之家盲人数字图书馆，建设了集培训辅导、展览展示、资源共享于一体的山东公共文化云，“城市书房”“乡村书房”等新型公共文化空间不断涌现，五级服务网络基本实现全覆盖，公共文化服务效能持续提升。

王磊表示，要深入贯彻落实党的二十大精神，着眼丰富人民精神生活，统筹城乡文化设施建设，打造一批“城市书房”“文化驿站”，大力推进文化惠民，不断提升公共文化服务水平。

（本报记者张帅祯）

何平代表——

持续增进民生福祉

“党的二十大报告对教育、就业、医疗、社会保障等人民群众最关切的民生工作进行了系统部署，体现了浓浓的民生温度。我们要全面贯彻落实党的二十大精神，坚持在发展中保障和改善民生，统筹做好各项民生工作，让发展成果更多更公平惠及全体人民。”四川省巴中市委书记何平代表说，新时代十年，是老区巴中民生福祉持续增进、老区人民不断圆梦的十年。全体巴中儿女圆了“小康梦”，圆了家门口坐动车和县县通高速的“出行梦”，圆了上得了学、看得好病的“生活梦”，圆了绿水青山变金山银山的“发展梦”。

何平表示，下一步，将聚焦人民群众急难愁盼问题，健全重大民生项目推进机制，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，加快补齐民生社会事业和基本公共服务短板，努力让老区人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（本报记者齐志明、王明峰）

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 07 版）