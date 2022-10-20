龙福刚代表——

坚守岗位守护万家灯火

“党的二十大报告中，民生‘成绩单’十分亮眼，浸润着民生温情，传递着民生温暖。”南方电网贵州电网公司兴义供电局作业员龙福刚代表说，共产党就是给人民办事的，每一名共产党员都要时刻把群众冷暖放在心上，为群众办实事、办好事。

铁塔巍巍，银线迢迢，在距离地面近百米高度的电缆上作业，龙福刚从事这份工作已经24年了。他负责电路巡检的区域位于黔西南偏远山区，山高沟狭谷深，输电线穿越茂密丛林，无人机难以升降起飞，大部分线路只能依靠人工徒步巡检。龙福刚和同事们不辞辛苦，每年野外作业时间超过200天。

“扛起党员责任，守护万家灯火。”龙福刚说，新征程上，将继续立足岗位一线做贡献，为城乡电力保驾护航。

（本报记者戴林峰）

许可慰代表——

让更多群众享受高水平医疗服务

“党的二十大报告提出，推进健康中国建设。作为一名医务工作者，我感受到肩上沉甸甸的责任。”中山大学孙逸仙纪念医院党委副书记、副院长许可慰代表说。

许可慰长期致力于让更多群众享受高水平医疗服务。在一次学术会议上，他得知，在外省某地，尿路结石病高发，尤其是幼儿患病率很高。他带领专家团队奔赴当地，为94名特困家庭的孩子免费做微创手术，为超过1500名儿童做健康筛查。去年5月，中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院在汕尾市正式运营。“我们调动各方资源，推动医疗技术、人才培养的深层次‘平移’。如今，在深汕中心医院，我们实现院士可约、专家常驻，海陆丰革命老区的群众在家门口就能享受高水平医疗服务了。”许可慰说。

许可慰表示，今后将和广大医务工作者一起，努力让更多的设施、技术、人才留在基层，让群众就近享受更高水平的医疗服务。

（本报记者程远州）

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 07 版）