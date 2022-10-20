袁琴代表——

强化为民服务功能

“党的二十大报告提出，不断实现人民对美好生活的向往。我们要坚持全心全意为人民服务的宗旨，扎扎实实把城乡社区组织和便民服务中心建设好，强化社区为民、便民、安民功能，做到居民有需求、社区有服务，让社区成为居民最放心、最安心的港湾。”贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金元社区党总支书记、居委会主任袁琴代表说。

袁琴表示，金元社区以党建为引领，积极推行党建网、平安网、民生网“三网融合”，提升了基层治理能力和水平。下一步，将统筹整合新时代文明实践站等党建和社会服务资源，着力打造“15分钟便民服务圈”，紧紧围绕人民最关心最直接最现实的利益问题，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。

（本报记者戴林峰）

杨秋静代表——

完善社会保障体系

“党的二十大报告提出，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。这为我们进一步完善社会保障体系指明了方向。”天津市宝坻区史各庄镇副镇长杨秋静代表说，社会保障是民生安全网、社会稳定器。党的十八大以来，我国社会保障体系建设进入快车道，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。以史各庄镇为例，通过强化兜底保障政策措施，城乡低保、低收入、特困供养等人员实现应保尽保、应助尽助，困难群众基本生活得到有效保障。

杨秋静说，新征程上，要继续坚持以人民为中心的发展思想，着眼人民群众普遍关心关注的问题，在完善覆盖全民的社会保障体系上不断取得新成效。

（本报记者齐志明、李家鼎）

刘立华代表——

优化教育资源配置

“党的二十大报告提出，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。党中央对教育的高度重视让我们备受鼓舞、信心满满。”河北省廊坊市固安县第二中学教师刘立华代表说，京津冀协同发展战略的实施，有力促进了廊坊市的经济发展，也为教育协同发展带来了前所未有的新机遇。固安县积极吸引京津优质教育资源，扎实推进县域高中发展振兴工程、农村教育提质升级工程、学前教育普及普惠工程等10项教育工程，教学质量不断提升。

刘立华表示，下一步，要加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展，优化区域教育资源配置，推进以县城为重要载体的城镇化建设，为县域学校的发展创造更有利的条件，加快建设高质量教育体系。

（本报记者王瑨、邵玉姿）

次仁拉姆代表——

勇担筑梦育人使命

“党的二十大报告提出，强化学前教育、特殊教育普惠发展。这让我感到非常高兴，深受鼓舞。”西藏自治区那曲市特殊教育学校校长次仁拉姆代表说，特殊教育是全民教育的重要组成部分，如今残障孩子能够充满自信地随班就读、上大学、就业创业、幸福成长，融入社会、服务社会。

次仁拉姆说，那曲市特殊教育学校通过集中教学、康复训练、职业教育“三位一体”的办学模式，让孩子们更好地成长并融入社会。通过这些年的教育实践，学生们不仅掌握了一技之长和生存技能，而且身心健康发展，对未来生活充满信心。新征程上，我们将继续坚守岗位，以“四有”好老师标准，勇担筑梦育人使命，用心呵护关爱孩子的成长，让每个孩子都能享受优质的教育。

（本报记者金正波）

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 06 版）