“既要专业、细心，更要有热情”

说话爽快、做事耐心，这是记者对齐晓玖的第一印象。在呼吸与危重症医学护理领域工作近20年，齐晓玖一直坚守在临床护理岗位，先后在北京医院担任护士、带教老师、内科科护士长、第二住院部科护士长。她曾赴湖北武汉抗疫前线，获得2020年“中国好医生、中国好护士”抗疫特别人物荣誉称号。

“患者的生命安全永远是第一位的。医护工作者既要专业、细心，更要有热情。”齐晓玖说。从毕业分配至呼吸科以来，齐晓玖大部分的工作时间都在重症监护室里。

重症监护室的护士要有很强的专业判断和应急处理能力，护理任务格外繁重。齐晓玖利用空余时间研究监护仪、呼吸机的参数和模式，学习掌握各参数的动态变化规律……日复一日，她的业务能力不断提升，得到同事们一致认可。

2020年，新冠肺炎疫情暴发之初，听到医院组建医疗队支援武汉的消息，她主动请缨：“我在重症监护室工作多年，有一定的应急处理经验。而且，作为一名党员，我理应冲在抗击疫情第一线。”

驰援武汉两个月，齐晓玖主要负责感控工作。在污染区与清洁区间的通道中，在穿、脱防护装备的环节上，她严格把关，筑牢第一道防线。

一次，齐晓玖听到对讲机里喊“一名护士身体不舒服，要出污染区”。她赶忙仔细穿好防护装备，接队友回到清洁区。“虽然从缓冲区到清洁区的距离不足5米，但这个区域对队员的安全至关重要。”齐晓玖说。

工作之余，她还发挥专科优势和管理职能，参与制定各类护理文书模板、规章制度、应急预案，并承担起呼吸治疗、重症监护技术的培训，在抗疫一线充分发挥自己的专业特长。

“护士工作并不只是打针输液，也需要不断学习深造。”齐晓玖说。为了将专业知识更好地应用于临床工作，她还攻读了研究生。

多年来，齐晓玖一直在推动呼吸治疗专科护理建设。她兼任中华护理学会呼吸专科护士临床教学培训基地负责人，致力于培养呼吸专科护士，并作为主要起草人参与了中华护理学会呼吸领域多项标准的编写。

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 14 版）